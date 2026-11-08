Saveta Bogdan se anunță în frig și fără apă caldă: „Este urâtă bătrânețea!”

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Saveta Bogdan trece printr-o perioadă dramatică, în care factura la electricitate a devenit un coșmar. Artista a mărturisit că a primit o factură de aproape 800 de lei, o sumă care i se pare absurdă având în vedere faptul că a stat într-o singură cameră. Mai mult, ea precizează că nici măcar nu ține lumina aprinsă în acea cameră, ci doar televizorul, întrebându-se sincer cât poate consuma acesta ca să ajungă la asemenea cifre.

Situația este atât de critică încât Saveta a fost nevoită să își adapteze complet rutina casnică pentru a supraviețui financiar. De exemplu, mașina de spălat rufe nu mai este folosită regulat, ci doar o dată la trei săptămâni. Artista explică faptul că, fiind singură, lasă hainele să se adune timp de trei săptămâni înainte de a porni un singur ciclu de spălare, încercând astfel să reducă orice cost posibil.

Frigul din casă și lipsa apei calde

Odată cu scăderea temperaturilor, casa artistei a devenit un loc neatrăgător, deoarece Saveta Bogdan nu își permite să pornească caloriferul în toate camerele. Celelalte camere din locuință sunt, în acest moment, înghețate, iar singurul spațiu în care încearcă să mențină o temperatură acceptabilă este camera ei. Chiar și acolo, însă, nu este cald, ci doar „călduț”, ceea ce arată cât de mult se limitează artista în consumul de energie pentru încălzire.

Problemele nu se opresc aici, deoarece accesul la apa caldă a devenit un lux sporadic. Saveta a povestit că în săptămâna precedentă a avut apă caldă o singură zi. Artista a spus că era joi și încă nu avea apă caldă, adăugând că „ne dau apă caldă cu porția”.

Șocul prețurilor din piață și pensiile mici

Contextul financiar al artistei este unul precar, iar pensia primită nu mai acoperă nevoile elementare. Saveta a mărturisit că, odată cu intrarea la pensie, a crezut naiv că viața va deveni mai ușoară, însă realitatea a fost complet opusă. Prețurile au crescut generalizat, iar ea simte că nu își mai permite multe dintre lucrurile pe care le dorea sau de care are nevoie.

O vizită recentă la piață a fost suficientă pentru a-i confirma faptul că situația este tot mai rea. Artista a descris sentimentul frustrant de a pleca acasă cu plasele aproape goale, dar după ce a plătit sume considerabile pentru câteva legume simple. În coșul său de cumpărături au ajuns doar o țelină, un morcov, două legături de ceapă verde și niște ceapă roșie, însă chiar și pentru aceste produse prețurile au fost foarte mari.

O perspectivă amară asupra viecerii

Pentru Saveta Bogdan, toate aceste dificultăți se cumulează într-o concluzie dură: „e urât de tot”. Artista consideră că viața a devenit foarte grea, iar optimismul pe care l-a avut despre perioada de odihnă a fost înlocuit cu stresul constant al facturilor și al lipsei de resurse. După ce a petrecut o perioadă la fiica ei, în America, revenirea în țară și confruntarea cu costul vieții au fost un șoc.

Sinceritatea cu care își expune problemele arată cât de profundă esteu impactul inflației asupra celor care depind de pensii mici. De la camerele înghețate până la plasele goale de la piață, experiența artistei este o imagine a unei lupte zilnice pentru confortul minim, într-un context în care facturile cresc, dar veniturile rămân insuficiente.