Coșmarul continuă pentru Laurette: nouă operație, banii s-au dus pe spitale și impactul dureros asupra fiicei sale

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Laurette se pregătește pentru o nouă intervenție chirurgicală, programată pe data de 23, după ce un examen RMN a confirmat revenirea unei infecții. Problemele de sănătate au fost declanșate de o procedură estetică realizată în 2019, iar artista a mărturisit că, deși a sperat în trecut că ultima operație a fost cea finală, situația a luat o întorsătură urâtă.

O luptă imprevizibilă cu substanța din corp

Artistul a explicat faptul că nu a reușit să își reia activitățile normale deoarece substanța care provoacă infecțiile este extrem de imprevizibilă. Laurette a descris momente în care a crezut că se simte mai bine și că vindecarea este aproape, însă infecția a reapărut, obligând-o să ajungă din nou la medici. Conform declarațiilor sale, substanța respectivă este creată pe bază de apă și nu poate fi eliminată în totalitate din organism, indiferent de intervențiile medicale.

Această situație a dus deja la episoade extrem de grave în trecut, artista precizând că a ajuns de două ori într-o stare critică la spital. Existând riscul unei septicemii, prin pătrunderea infecției în sânge, ea a spus că poți chiar să mori de la această substanță. Pentru a evita noi infecții, este necesară îndepărtarea unei cantități cât mai mari din materialul respectiv, însă Laurette va trebui să învețe să trăiască definitiv cu urmele acestuia în corp.

Probleme financiare și business închis

Pe lângă problemele medicale, vedeta se confruntă cu dificultăți financiare majore. Toate economiile sale au fost cheltuite pe spitale, drumuri, medicamente și tratamente, iar cheltuielile au devenit extrem de mari. Laurette recunoaște că se află într-o situație delicată și că îi este tot mai greu să își păstreze curajul și optimismul în fața acestor încercări.

Impactul profesional a fost unul drastic, deoarece afacerea pe care o avea este închisă de aproximativ un an și jumătate. Artista a menționat că nu este singura femeie care trece prin astfel de probleme, însă, fiind un caz mai public, prin vocea ei poate spune prin ce trece.

Efectul devastator asupra familiei și mobilității

Situația medicală a afectat profund și viața personală a artistului. Laurette a dezvăluit că de un an și jumătate nu se mai poate deplasa și nu își poate folosi picioarele așa cum ar trebui, lucru care a făcut-o incapabilă să muncească sau să se ocupe de activitățile cotidiene. Această limitare fizică a creat un gol imens în relația cu fiica sa.

Artista a mărturisit cu regret că nu mai reușește să aibă grijă de fetiță așa cum și-ar dori. Din cauza stării sale, nu a fost nici la deschiderea anului școlar, nici anul trecut, la închiderea anului școlar, și nu poate merge nici la ședințele cu părinții. Mai mult, Laurette este îngrijorată de impactul emoțional asupra copilului, deoarece fetița depinde foarte mult de ea. Din cauza incapacității mamei de a se deplasa și de a lucra, copilul a fost nevoită să renunțe la multe dintre activitățile sale de un an și jumătate, fiind direct afectată de drama sănătății mamei sale.