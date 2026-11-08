Raluca Bădulescu nu a cumpărat povestea lui Valerie Lungu: „Rolul de victimă nu o prinde”

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Raluca Bădulescu a avut câteva declarații destul de dure la adresa lui Valerie Lungu, după ce a urmărit momentul în care influencerița a aflat că nu a primit nicio scrisoare de la familia ei în Asia Express. Raluca, alături de Serghei Mizil și Florin Stamin, a analizat scena în cadrul emisiunii „Cu gura plină” și verdictul a fost unul drastic: nu e impresionată deloc.

Raluca spune că Valerie ar fi o „actriță foarte bună” pe parcursul întregii competiții. Vedeta a fost directă și a declarat că „rolul de victimă nu o prinde”, acuzând-o pe influenceriță de victimizare.

Drama familiei și banii

Disputa nu s-a oprit aici, pentru că Raluca a intrat și în zona relațiilor familiale. Valerie Lungu susținuse că în familia ei aprecierea depinde de partea materială, însă Raluca nu a crezut această teorie. Ea a afirmat că nu crede ca relațiile din familie să fie cele prezentate de Valerie în fața națiunii, referindu-se la faptul că nimeni nu i-a scris și că legătura de familie ar fi măsurată în bani.

Cele două au avut mai multe momente tensionate în perioada în care Raluca a făcut parte din echipa formată din Maurice Munteanu și Connie Preda. Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au calificat între timp ca prima echipă în marea finală a Asia Express, obținând cele mai multe puncte și ștampila de finaliști.

În competiție, alte echipe au avut parte de drumuri mai șugubele. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, împreună cu Gabi Torje și Alin Alexuc, au reușit să se salveze după o cursă pentru ultima șansă, în timp ce Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au fost eliminate după nouă săptămâni, chiar înainte de finală.