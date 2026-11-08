Codruța Filip despre standardele ei în iubire: „Prefer sinceritatea brutală”

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Codruța Filip pare să știe foarte bine ce își dorește de la un bărbat și nu acceptă „jumătăți de măsură” când vine vorba de sentimente. În cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”, de pe canalul de YouTube theXclusive, artista a fost pusă în fața unor alegeri rapide care au scos la iveală principiile după care se ghidează în viață și în dragoste.

Adevărul doare, dar e mai bun decât minciuna

Într-un moment critic al testului cu întrebări fulger, Adiță Voicu a provocat-o pe Codruța să aleagă între o minciună frumoasă și sinceritatea brutală. Răspunsul ei a fost instantaneu și ferm: a ales sinceritatea brutală. Artista a explicat faptul că preferă să primească un adevăr deschis și asumat, chiar dacă acesta ar aduce suferință sau ar fi dureros, în detrimentul unei minciuni care pare plăcută la început.

Codruța a subliniat faptul că, în relațiile sale, ea oferă foarte mult și iubește cu tot ce are, motiv pentru care nu acceptă compromisuri când vine vorba de onestitate.

Independența financiară și prioritățile în iubire

Când a venit vorba de dilema dintre dragoste și bani, cântăreața nu a ezitat să prioritizeze sentimentele. A ales iubirea, argumentând faptul că nu are nevoie de sprijin financiar din partea unui partener. Codruța a mărturisit că îi place să muncească și să își câștige singură banii, definindu-se drept o persoană „bătăioasă” în ceea ce privește munca și independența sa.

De asemenea, artista a abordat tema iertării în cadrul testului. Deși a recunoscut că există situații în care este mult mai greu să ierte, a ales totuși iertarea în detrimentul răzbunării. Totuși, a adăugat o precizare importantă: iartă, dar nu uită niciodată.

Detaliile care contează la prima întâlnire

Adiță Voicu a vrut să afle ce anume observă prima dată Codruța Filip când întâlnește un bărbat. Aici, artista a fost foarte specifică, menționând două aspecte esențiale. Primul detaliu care îi atrage atenția este dantura, aceasta trebuind să fie îngrijită și frumoasă. Al doilea aspect este privirea; nu i se referă la culoarea ochilor, ci la ceea ce aceștia transmit,

Mai mult, Codruța a oferit o perspectivă interesantă asupra stării unei femei într-o relație, afirmând că faptul că o femeie râde în preajma partenerului său este indicatorul clar că aceasta este fericită.

Modelul de familie și dorințele tatălui

Dincolo de testul cu întrebări rapide, interviul a luat o turnură emoționantă când Codruța a vorbit despre influența familiei sale. Artista a dezvăluit ce își dorește tatăl ei pentru viitorul ei sentimental,

Tatăl ei îi spune constant că își dorește ca ea să găsească un partener care să o iubească și să o aprecieze măcar jumătate din felul în care el a iubit-o pe mama ei.

Interviul integral urma să fie difuzat vineri, în emisiunea „Fiță cu Adiță” de pe canalul de YouTube theXclusive.