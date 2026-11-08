Dorian Popa a făcut publică prima imagine cu cumnata lui

Vedete

Dorian Popa a făcut publice noi imagini de la nunta sa cu Andreea, care a avut loc în aprilie. Evenimentul a fost unul fastuos, iar în noile imagini publicate de vlogger apar Mamișor, soția lui și o persoană care a stârnit curiozitatea fanilor: cumnata lui.

Până în acest moment, Dorian Popa nu mai apăruse în nicio poză alături de ea. Cumnata a ales o ținută elegantă pentru marea zi, purtând o rochie lungă, dintr-un material satinat, pe o nuanță de verde foarte deschis, aproape mentă.

Deși Dorian îi spune „cumnată”, nu e complet clară ruta familială. Nu se știe dacă este vorba despre sora Andreei, despre soția unui frate al Andreei sau despre altă rudă prin alianță, deoarece detaliile despre familia Andreei sunt puține. Singura precizare a venit de la Mamișor, care a declarat că nora ei nu are tată.

Emoțiile de la altar

Dorian Popa a recunoscut că totul a ieșit exact așa cum și-au dorit el și Andreea. Cei doi nu s-au văzut înainte de nuntă, până la ora patru fără cinci. Momentul în care a văzut-o în rochie de mireasă a fost, potrivit vloggerului, cel mai emoționant din zi.

Al doilea moment emoționant au fost jurămintele, pe care cei doi și le-au scris singuri. Dorian a subliniat faptul că aceste cuvinte, venite din suflet și scrise personal de cei implicați, dau întregului moment o emoție specială.

Să vedem cât timp mai trece până când primim un „family tree” complet, sau rămânem cu misterul culorii mentă?