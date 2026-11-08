Jorge vrea să ne scoată din zona de „people pleasers”: Mesajul lui despre curajul de a spune nu

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Să spui „nu” pare să fie una dintre cele mai grele misiuni, dar Jorge consideră că e exact aici secretul pentru a prelua controlul asupra propriei vieți. Artistul a ales să transmită un mesaj puternic pe Instagram, în care îi îndeamnă pe urmăritorii săi să nu se mai teamă de refuz și să nu mai ignore propriile dorințe doar pentru a-i mulțumi pe ceilalți.

Pentru Jorge, tendința de a fi un „people pleaser” este o capcană în care cad mulți dintre noi. El avertizează că frica de a pierde este adesea motorul care ne determină să acceptăm situații sau lucruri care, de fapt, nu rezonează cu cine suntem. Este o luptă interioară, admite el, dar soluția este să ne asumăm deciziile și să nu lăsăm frica să ne conducă existența.

Puterea eliberării prin refuz

Deși recunoaște că refuzul poate fi extrem de dificil la început, Jorge susține că procesul devine mult mai simplu pe măsură ce avansăm în viață. Conform lui, momentul în care reușești să spui primul „nu” declanșează o reacție pozitivă imediată.

„E atât de important să spui NU când ceva nu rezonează cu tine și totuși e atât de greu. Dar odată ce ai spus o dată, devine mai ușor pe măsură ce avansezi în viață. O meca/senzație de ușurare și de putere interioară îți umple toată ființa”, a scris artistul. Mesajul său a fost unul de încurajare, cerându-le oamenilor să fie puternici și să nu mai permită ca teama să îi blocheze.

Confesiuni despre „strategii” de seducție din tinerețe

Lângă sfaturile de dezvoltare personală, Jorge a mai împărtășit și o parte mai amuzantă și vulnerabilă din trecutul său, în cadrul podcastului Ioanei Ginghină. Artistul a povestit despre perioada de la 19-20 de ani, înainte de a se muta la București și de a se căsători prima dată, când situația financiară a familiei sale era precară.

Într-un context în care toți prietenii săi erau bogați, Jorge se simțea singurul care avea sume modeste, menționând că avea „10 lei lumea și 10 lei sâmbăta”. Pentru a ajunge mai repede la fetele care îi plăceau și pentru a le impresiona, a început să recurgă la mici minciuni.

Povestea cu Dacia 1310 și vecinul

Strategia lui Jorge era simplă: folosea mașina tatălui său, o Dacia 1310, dar mințea mereu că i s-a stricat mașina și că a luat-o pe aceasta de la un vecin. Mințea ca să ajungă mai repede la fetele care erau mai drăguțe, încercând să le impresioneze prin felul său de a fi până ajungeau la mașină.

Odată ajuns la mașină, artistul le spunea domnișoarelor că vehiculul nu îi aparține, susținând că a luat-o de la un vecin și că, în realitate, are altă mașină.

Lumea lui Jorge: familie și iubire necondiționată

În prezent, viața artistului este construită pe alte piloni, fiind descris ca un bărbat norocos datorită familiei sale. Jorge are o soție care îl iubește necondiționat, Ramona Prodea, cu care are un băiețel pe nume David.

Karina este fiica lui Jorge din căsnicia anterioară. Partenera de viață a artistului are o fetiță dintr-o căsnicie anterioară, însă a crescut-o alături de Jorge, iar cântărețul o iubește de parcă ar fi propriul său copil.