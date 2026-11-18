Divertisment

Claudia Pătrășcanu nu a trecut cu vederea clipurile publicate de Gabi Bădălău în care Nicolas discută cu tatăl său și cu mătușa lui despre plecarea la Constanța. Cântăreața consideră că modul în care sora lui Gabi i-a vorbit copilului a fost complet deplasat, susținând că discuția a fost menită să îl facă pe băiat să se simtă vinovat.

Artista a reacționat dur, acuzându-l pe Gabi Bădălău că încearcă să îl îndepărteze pe fiul ei de ea. Claudia i-a transmis direct lui Nicolas că nu este supărată pe el, deoarece nu crede că copiii sunt vinovați în aceste situații. În mesajul ei, a mai subliniat și faptul că nu va renunța niciodată la copil și că, după cum a spus, „stau la poartă, zi și noapte”, dar că după cinci luni nu este lăsată.

Manipulări și confuzii în familie

Artista susține că i s-a spus copilului să îl considere frate pe fiul Sabinei, deși acesta este, în realitate, vărul lui.

„I-ați spus lui Nicolas că vărul mai mic este fratele lui. Îi puneți vărul în brațe și îi spuneți: «Ține-l pe frățiorul tău, joacă-te cu frățiorul tău»”, a declarat Claudia Pătrășcanu. Ea a insistat pe faptul că singurul lui frate adevărat îl așteaptă la Constanța și că încercarea de a schimba aceste etichete este o încercare de a se juca cu mintea copilului.