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Dacă vrei să treci în anul 2027 pe ritmuri de manele, trebuie să pregătești portofelul. Vali Vijelie va cânta în noaptea dintre 31 decembrie 2026 și 1 ianuarie 2027 la un centru de evenimente din zona Timișoarei, iar biletul de intrare costă 580 de lei de persoană.

Pentru un cuplu, prețul total ajunge la 1.160 de lei. În sumă este inclus nu doar programul artistic, ci și un meniu complet cu aperitiv, preparat din pește și fel principal. Experiența e completată de un sistem open bar, fruit bar și candy bar.

Vali Vijelie nu va fi singur pe scenă, deoarece atmosfera vor întreține și Iasmina Iova, alături de DJ Brill Daniel.

Deși știm cât plătesc invitații, onorariul artistului pentru acest recital nu a fost făcut public. Totuși, noaptea dintre ani este una dintre cele mai profitabile perioade pentru cântăreții care acceptă invitații la evenimente private sau restaurante.

Un impresar din domeniu a explicat că în această perioadă artiștii pot câștiga chiar și triplu față de restul anului, motiv pentru care mulți aleg scena în locul petrecerilor cu familia. Pe lângă suma fixă negociată cu organizatorii, de câteva mii de euro, maneliștii și cei de muzică populară mai câștigă sume considerabile din dedicațiile solicitate de meseni.