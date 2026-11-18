Vedete

Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat sezonul 9 al emisiunii Asia Express. Propunerea de a concura împreună a pornit de la o glumă a lui Gabi Torje.

După ce Irina Fodor le-a anunțat victoria, cei doi abia au crezut că trofeul și marele premiu sunt ai lor. Alin Alexuc a postat pe Instagram fotografii din finala competiției, subliniind faptul că prietenia lor de peste 15 ani i-a adus în aceeași echipă. El a descris experiența ca fiind „aventura vieții noastre” și a menționat că au împlinit un vis împreună.

Pentru Gabi Torje, fostul fotbalist, cele două luni de concurs au fost despre mai mult decât ceea ce s-a văzut pe ecranele televizoarelor. El a declarat că pleacă din concurs cu mult mai mult decât a crezut inițial, învățând despre limite, răbdare și despre sine atunci când nu mai ai confortul casei. Gabi a mai menționat că a cunoscut oameni pe care nu îi va uita și a trăit momente pe care nu le poate povesti suficient de bine.

Sincer, când începi cu o glumă și termini cu trofeul în mână, probabil că așa arată definiția norocului (sau a unei prietenii serioase). Oare cine mai are curajul să mai glumească cu ideea de a intra în Asia Express?