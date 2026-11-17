Divertisment

Mihai Trăistariu a decis să aducă jocul de strategie în garderoba sa, apărând într-un costum care imită la perfecție o tablă de șah. Mixul de alb și negru de pe ținuta artistului a ridicat mai multe întrebări decât răspunsuri, lăsând loc pentru speculații dacă acesta nu s-a decis între rolul de mire sau cel de mireasă, sau dacă scopul prezenței sale a fost actul artistic sau pur și simplu relaxarea. Având în vedere tema vizuală a costumului, singura problemă este că, la acest tip de joc, riscul este mare să primești șah la regină.

Luxul care seamănă cu casa de amanet

Cătălin Botezatu a revenit cu tactica de a impresiona prin accesorii, etalându-și din nou colecția de lanțuri, inele și ceasuri. Împreună cu hainele purtate, ansamblul ar fi putut costa în vicinity de 100.000 de euro. Totuși, rezultatul final este departe de a fi rafinat, aspectul general fiind unul care amintește mai mult de cineva care a plecat cu întreaga casă de amanet pe sine decât de un look de lux. Contrastul dintre prețul estimat și efectul vizual este atât de mare, încât pare o glumă printre accesoriile de brand și realitatea din tinerețe, când singura grijă era să nu te prindă Versace în timp ce vâneai iepurași pentru Crăciun.

Theo Rose și echipa de 15 oameni

Controversele au izbucnit și în cazul lui Theo Rose, după ce a fost criticat pentru faptul că a acceptat să cânte pentru culoarea roșie a eșichierului politic. Artistul a oferit o explicație pragmatică, sugerând că a ales culoarea verde, cea care a ajuns în buzunarele sale și ale echipei. Theo Rose a declarat că trebuie să își hrănească echipa formată din 15 persoane, deoarece aceștia nu pot trăi cu aerul.

Analizând distribuția acestor 15 oameni, cifrele par puțin dubioase. Dacă artistul nu a fost însoțit de întreaga bandă, minimum trei persoane ar fi fost necesare doar pentru gestionarea tehnică: unul pentru stick, unul pentru laptop și unul pentru a introduce stick-ul în laptop. Restul ar fi putut fi manageri, șoferi, parcangii sau personal de serviciu. În schimb, dacă a venit cu bandă completă, opt oameni ar fi fost doar muzicieni, inclusiv suflători și țambaliști. Din restul de șapte, unul ar fi fost managerul, doi tehnicieni de scenă — având în vedere dificultatea de a urca cu țambalul pe scări — și un sunetist. Mai rămân trei locuri care ar putea fi ocupate de șoferul principal, cel care schimbă vitezele și cineva care să parcheze mașinile. Din ultimii 50 de bani ar mai putea face parte coafeza, manichiurista sau cineva care să îi complimenteze vocea, transformând întreaga structură într-o formă de „cântăreață la statul paralel”.

Călărie dublată prost la SkyShowtime

O altă decizie dubioasă a venit din partea celor de la SkyShowtime, care au lansat un trailer românesc pentru serialul american The Dutton Ranch, spin-off al seriei Yellowstone. În loc să utilizeze imagini cu personajele originale, Beth și Rip, în limba lor, au fost folosiți Denis Ștefan și o fată cu înaintările mai mici decât cele ale lui Beth Dutton. Nici Denis Ștefan nu a reușit să transmită vibe-ul personajului Rip, fiind descris mai degrabă ca un „Trip”.

Scurta secvență în care acesta se urcă pe cal și pleacă a fost însoțită de replici dublate atât de prost încât au fost complet „încălăcate”. Calitatea execuției a fost atât de scăzută încât ar fi putut scoate din minți personajul original din Montana, făcându-l să vină în România cu niște iepe turbate și căluți de mare ca să îl trimită pe actorul nostru direct la „Trainstation”. O alternativă mult mai bună ar fi fost implicarea lui Florin Piersic, ceea ce ar fi rezultat într-un trailer de cinci ore și jumătate, chiar și fără a mai adăuga o versiune extinsă.