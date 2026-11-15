Medeea Marinescu pune pianul în prim plan: ce trebuie să știi despre spectacolul 'Clara Haskil. Preludiu și fugă'

Divertisment

Să vorbim despre un proiect care vrea să ne trimită cu gândul la valorile care chiar contează. La Sala Pictură a Teatrului Național 'I. L. Caragiale' din București a avut loc, vineri seara, premiera spectacolului 'Clara Haskil. Preludiu și fugă'. Este un one-woman show regizat de Matei Lucaci-Grunberg, în care Medeea Marinescu preia rolul principal pentru a aduce în prim-plan povestea unei personalități excepționale a muzicii universale, a cărei moștenire face parte și din patrimoniul cultural românesc: pianista Clara Haskil.

Medeea Marinescu nu a ales acest subiect din întâmplare. Actrița a povestit că a descoperit-o pe Clara Haskil în 1987, când un profesor de pian i-a dat o carte despre viața acesteia. Pentru orice tânăr care citește povestea dureroasă a unui destin tragic, în care recunoașterea vine abia la finalul vieții, experiența este extrem de motivantă. Deși actrița nu a mai făcut muzică ulterior și nu a mers la Conservator, a simțit nevoia să returneze muzicii ceva din ceea ce a primit de la ea, mai ales că studiul muzicii a ajutat-o enorm și în cariera de actriță.

Unul dintre motivele principale pentru care acest spectacol a fost creat este dorința de a oferi repere generației tinere. În contextul în care mulți tineri sunt debusolați și reperele devin discutabile, povestea pianistei stău ca un exemplu puternic. Medeea Marinescu a declarat că a vrut să realizeze acest proiect pentru ea însăși, pentru muzică și, în special, pentru tinerii de astăzi.

Cum este construit spectacolul

Metoda prin care povestea este livrată pe scenă se bazează pe o succesiune de flash-back-uri. Personajul Clara rememorează momentele definitorii ale vieții sale, începând cu copilăria petrecută la București. Spectacolul urmărește apoi anii de formare, trecând prin Viena și Paris. Povestea nu ocolește momentele grele: cele două războaie mondiale, boala și singurătinea, dar și prieteniile cu mari artiști, printre care se numără Dinu Lipatti și Charlie Chaplin.

Încărcătura emoțională este imensă, lucru recunoscut chiar de Medeea Marinescu. Actrița a mărturisit că este emoționată de fiecare dată, inclusiv în timpul repetitiilor sau al șnururilor cu echipa. Unul dintre cele mai puternice momente din piesă este cel în care Clara primește recunoașterea Parisului, orașul care a refuzat-o ani la rând. Sentimentul de a fi recunoscut, după tot ce a trecut prin acea artistă, este momentul care o încarcă cel mai tare pe interpretă.

Cine a fost Clara Haskil

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu numele, Clara Haskil (1895 - 1960) a fost un nume de referință al pianisticii mondiale, admirată pentru profunzimea, naturalețea și sensibilitatea interpretărilor sale. Talentul ei a fost evident încă din copilărie, iar formarea sa din Viena și Paris a fost susținută, printre altele, și prin generozitatea Reginei Elisabeta a României, cunoscută sub pseudonimul Carmen Sylva.

Drumul spre scenele europene a fost rapid: la 15 ani, Clara Haskil a absolvit Conservatorul din Paris cu Premier Prix, iar un an mai târziu a început să concerteze în cele mai importante centre muzicale din Europa. Pe parcursul carierei, a cântat alături de George Enescu și Yehudi Menuhin. Impactul ei a fost atât de mare încât Charlie Chaplin a declarat că a cunoscut doar trei genii: pe Clara Haskil, pe Albert Einstein și pe Winston Churchill. Unul dintre cei mai buni prieteni ai pianistei a fost Dinu Lipatti, până la dispariția lui prematură. De asemenea, Clara s-a remarcat în special prin interpretările din Mozart, Beethoven și Scarlatti.

Proiectul este realizat de Teatrul Național bucureștean în parteneriat cu Ateneul Național din Iași și Asociația 'Jamais-Vu', cu scopul de a redea acestei artiste locul pe care îl merită în patrimoniul cultural național. Dacă vreți să vedeți spectacolul, următoarele reprezințări vor avea loc pe 24 noiembrie, 4 decembrie și 18 decembrie.