Vedete

Mihai Trăistariu a vorbit despre perioada copilăriei sale marcate de violență domestică. Artistul a povestit că tatăl său o bătea pe mama sa aproape zilnic, scene care au creat un climat de teroare pentru el și frații săi.

Potrivit artistului, tatăl său o bătea crunt pe mama sa, o târa, o lega de calorifer și o încuia prin camere. Mihai Trăistariu a spus că tatăl său i-a scos mamei sale un ochi din greșeală și că ea stătea internată câte o săptămână. Artistul crede acum că motivul acestor gesturi ar fi fost gelozia.

Deși copiii nu au fost loviți niciodată, frica a fost prezentă constant. Mihai Trăistariu a recunoscut că, din cauza acestei temeri, nu a vorbit niciodată cu tatăl său pe perioada copilăriei.

Mama artistului încerca să îi protejeze pe copii și pleca pe ascuns cu ei în vacanțe, vara, la mare. Aceasta pleca cu ei doar atunci când tatăl dormea, lăsând bagajele la vecini, deoarece acesta nu le dădea voie să plece. În acele vacanțe, cei patru copii stăteau în același pat.

Întoarcerea acasă însemna însă reluarea ciclului de violență, artistul precizând că tatăl său a lovit-o pe mama sa până în ultima clipă. Mihai Trăistariu a spus că a iubit-o doar pe mama sa și că, în ciuda bătăilor la care a asistat, copilăria a fost frumoasă. Declarațiile au fost făcute la „Spynews TV”.