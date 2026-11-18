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Andra Măruță a dezvăluit ce face ca experiența de jurat la Românii au talent să fie specială, chiar și după ce formatul a ajuns la sezonul cu numărul 16. Artista, care face parte din echipă încă de la primul sezon, consideră că emisiunea a reușit să rămână un loc unde se descoperă în continuare oameni cu abilități spectaculoase care reușesc să impresioneze publicul.

Autenticitatea din televiziune vs. „cosmetizarea” de pe internet

Într-o eră în care rețelelele sociale au devenit principala scenă pentru cei care își vor expune talentul, Andra vede o diferență majoră între conținutul online și cel din televiziune. Pentru ea, elementul esențial care a supraviețuit în formatul TV este autenticitatea. Artista subliniază faptul că pe platformele de socializare, filmările pot fi refăcute de nenumărate ori, iar orice moment care nu a ieșit perfect este pur și simplu eliminat înainte de a fi postat.

„Gândește-te că dacă nu-ți iese o filmare, o mai faci încă de 10 ori și o postezi apoi pe TikTok sau pe Instagram sau pe orice platformă. Și tu poți să le arăți oamenilor că aia-i treaba. Și oamenii cred!”, a declarat Andra. Ea crede că acest aspect face ca sezonul actual, care poartă numele de „Real”, să fie extrem de relevant. Pe scena emisiunii, publicul vede reacții spontane și emoții reale, fără filtrele și editările specifice internetului.

Potrivit artistei, televiziunea este locul unde se confirmă dacă talentul văzut online este real. „Să reușești într-o lume în care totul s-a mutat destul de mult pe internet. Unde oamenii cosmetizează foarte mult momentele lor de acolo... Aici vrem să vedem adevăratul tu care ești! Chiar dacă oamenii care vin nu înseamnă că nu sunt reali și pe internet. Dar aici întăresc cum ar veni ideea de talent. «Da, l-am văzut pe internet, dar uite că e adevărat, e real»!”, a explicat ea.

Dincolo de masa juriului: o familie și multă muncă

După atâția ani petrecuți în acest proiect, Andra nu mai vede Românii au talent doar ca pe o obligație profesională, ci ca pe un loc unde se simte într-o familie. Artista a acumulat numeroase amintiri și a construit relații apropiate cu colegii săi de platou, menționând că iubește fiecare membru al echipei și îi apreciază munca.

Cântăreața a atras atenția asupra faptului că publicul vede doar rezultatul final la televizor, dar în spatele scenelor se ascunde un efort imens. Ea a punctualizat faptul că, în timp ce juriul vine să filmeze, ceilalți membri ai echipei repetă și muncesc mult înainte ca camerele să pornească. „Sunt foarte multe lucruri pe care oamenii nu le văd la televizor. Dar noi vedem și nu avem cum să nu îi apreciem pe colegii care muncesc atât de mult”, a mai spus vedeta.

Andra este convinsă că succesul imens al emisiunii se datorează faptului că sunt implicați foarte mulți oameni care pun suflet în ceea ce fac, chiar dacă munca este grea. Din acest motiv, artista a declarat că nu se vede într-o altă emisiune și își dorește să continue această experiență, fiind „cu sufletul aici”. De-a lungul anilor, Andra a avut parte de colegi diverși în juriu, echipa primind în acest an și pe Nadia Comăneci.

Sincer, cine nu s-ar simți în familie după 16 sezoane? Noi iubim vibe-ul de „real”, dar rămâne întrebarea: mai puteți crede tot ce vedeți pe TikTok după ce ați auzit asta?