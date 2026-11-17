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Bella Santiago și soțul ei, Nicu, traversează o perioadă intensă de lucrări pentru noua lor locuință. Cei doi au demarat construcția casei în urmă cu un an și au ajuns la un stadiu destul de avansat, însă data exactă pentru mutare rămâne un mister. Deși sunt aproape de final, procesul nu a fost deloc liniștit, iar finalizarea lucrărilor a fost întârziată din cauza situațiilor complicate cu muncitorii.

Nicu a povestit că au întâmpinat situații complicate în relația cu muncitorii, lucru care a dus la întârzieri. Acesta a menționat existența unor promisiuni neîmplinite și a unor oameni mincinoși, motiv pentru care procesul de construcție trebuie acum gestionat pas cu pas, fără o dată clară de finalizare.

Duelul dintre modernism și stilul „pe vechi”

Dacă problemele cu muncitorii sunt stresul extern, în interiorul cuplului există o altă tensiune: viziunea asupra designului interior. Bella Santiago și Nicu nu sunt pe aceeași lungime de undă când vine vorba de aspectul casei, ceea ce a dus la numeroase discuții în contradictoriu.

Cântăretoarea vizează o locuință cât mai modernă, în timp ce soțul ei preferă un stil pe care ea îl definește ca fiind „mai pe vechi”. Această diferență de gusturi a declanșat certuri nu doar între cei doi, ci și în raport cu specialiștii aduși pentru proiect. Bella a povestit că ea se înțelegea foarte bine cu arhitectul, însă intervențiile lui Nicu, pe care l-a numit ironic „moșul”, au transformat colaborarea într-o serie de dispute.

Drama arhitecților și războiul dulapurilor

Conflictul de viziune a ajuns în punctul în care au fost schimbate strategii și persoane. Bella Santiago a dezvăluit că a adus inițial o arhitectă, cu care lucrurile mergeau bine, însă Nicu nu s-a înțeles cu aceasta și s-a certat cu ea, iar ulterior au apelat la alt arhitect.

Pentru a remedia situația, au decis să apeleze la un arhitect băiat, care este chiar prieten cu Nicu. Deși Bella este de acord cu propunerile acestui specialist, soțul ei continuă să nu accepte planurile prezentate, lăsând cuplul într-o impasse totală.

Disputele nu se opresc la structura casei, ci ajung și la dotări. Nicu își dorește o locuință cât mai simplă, cu cât mai puțin mobilier, în timp ce Bella insistă pe un număr mare de dulapuri pentru haine. Nicu a ironizat această dorință, întrebându-se cine este mai „bătrân” dintre ei — el, care vrea casa goală, sau soția sa, care vrea o mie de dulapuri în care să se poată „bage și ea”.

Bella Santiago este o cântăreață filipino-română, cunoscută publicului din România după ce a fost finalistă la Românii au talent în 2016 și ulterior a câștigat sezonul opt al X Factor Romania în 2018.