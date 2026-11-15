„FJORD”, filmul lui Cristian Mungiu, are cinci nominalizări la Premiile Academiei Europene de Film

Divertisment

Filmul „FJORD” a obținut cinci nominalizări la cea de-a 39-a ediție a Premiilor Europene de Film. Anunțul a fost făcut în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Salonic.

Cristian Mungiu, regizorul român, este nominalizat pentru două categorii: Cel mai bun regizor și Cel mai bun scenariu. Pe lângă acestea, producția concurează pentru Cel mai bun film european. În ceea ce privește interpretările, Sebastian Stan a fost nominalizat pentru Cel mai bun actor, iar Renate Reinsve pentru Cea mai bună actriță.

Nominalizările vin după ce filmul a fost selectat în lista scurtă a celor 45 de producții europene de ficțiune. Gala în care vor fi anunțați câștigătorii este programată pentru 16 ianuarie 2027, la Atena.

„FJORD” a avut deja un parcurs intens pe plan internațional, fiind prezent în aproximativ cincizeci de festivaluri de film și având lansări în cinematografe din Europa și din afara continentului. La începutul lunii noiembrie, producția a câștigat Premiul Publicului la Jakarta World Cinema, singurul premiu acordat în cadrul acestui eveniment.

Următoarea oprire este Berlinul, unde pe 28 noiembrie filmul va avea o proiecție în cadrul festivalului Around the World in 14 Films. Acesta reunește 14 opere remarcabile ale cinematografiei mondiale recente, care au fost premiate anterior în festivaluri precum Cannes, Veneția sau Sundance.

În prezent, Cristian Mungiu se află în Statele Unite ale Americii pentru a promova filmul „FJORD” ca propunere a României la Premiile Academiei Americane de Film, în plină desfășurare a sezonului premiilor.