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Roxana Dobre a fost prezentă la inaugurarea salonului de înfrumusețare Four Beauty, proiect lansat de Paula Milea. Cele două sunt prietene din perioada în care amândouă lucrau ca manechine, o experiență care le-a cultivat pasiunea pentru modă, o pasiune pe care Roxana a decis să o transforme din nou într-o afacere concretă.

Revanșa atelierului de creație

Planurile profesionale ale lui Roxana Dobre includ revenirea în domeniul modei prin deschiderea propriului atelier de creație vestimentară. Deși acest proiect pare nou pentru mulți, ea a dezvăluit că a mai încercat să pună bazele unei astfel de afaceri în urmă cu aproximativ zece ani. În acea perioadă, însă, a fost însărcinată cu a doua fiică, Rania, iar proiectul a fost preluat doar pentru o perioadă scurtă, după care a renunțat deoarece nu se simțea pregătită la momentul respectiv.

Acum a decis să redeschidă atelierul. Ea a spus că deschiderea urmează să aibă loc la sfârșitul lunii.

Investiții alături de Florin Salam

Pe lângă proiectul individual din domeniul modei, Roxana și soțul ei, Florin Salam, au decis să investească împreună într-o sală de evenimente. Cei doi au achiziționat recent acest spațiu, pe care îl descriu ca fiind „extraordinar de frumos”, dar au decis să îl amenajeze conform propriilor preferințe pentru a-l face și mai spectaculos.

Roxana a spus că în aceste zile încep proiectul de amenajare, iar speranța lor este să inaugureze sala de ziua soțului ei, de Florii sau de Paște.

Ritualuri de îngrijire și secretul siluetei

La evenimentul Four Beauty, Roxana Dobre a atras atenția prin silueta sa, fiind mama a două fete. În ceea ce privește aspectul fizic, aceasta a precizat că nu este obsedată de procedurile estetice și nu are planuri să apeleze la noi intervenții în perioada următoare. Ea crede că genele joacă un rol enorm în aspectul unei persoane, dar pune un accent major pe disciplina zilnică.

Ritualul ei de îngrijire este unul simplu, dar strict: demachia tenului în fiecare seară și utilizarea cremelor potrivite în fiecare dimineață. De asemenea, a menționat că, odată cu înaintarea în vârstă, sunt necesare mici retușuri care trebuie făcute lunar, însă acestea se referă mai mult la tratamente de curățare a tenului și ritualuri de îngrijire, nu la injectări.

Un alt aspect fundamental pentru aspectul său este alimentația echilibrată. Roxana consideră că dieta devine tot mai importantă cu trecerea timpului, afirmând că impactul acesteia asupra aspectului fizic se simte „enorm de tare” după o anumită vârstă.

Sincer, admirăm determinarea ei de a reveni cu atelierul după zece ani. Să știm dacă rochiile vor fi pe stilul „luxury” sau ceva mai casual? Voi ce ziceți, merge investiția cu sala de evenimente?