Divertisment

Natalia Mateuț se pregătește pentru o vacanță în Maldive, unde își va sărbători ziua de naștere. Plecarea va avea loc după data la care își sărbătorește ziua, iar experiența va dura până aproape de Crăciun.

Planul vedetei este unul mixt, pentru că nu va petrece tot concediul în același mod. O parte din timp va fi dedicată familiei, iar ulterior va continua vacanța într-o atmosferă romantică, alături de o altă persoană.

Deși este văzută des în vacanțe, Natalia Mateuț susține că muncește mult și că majoritatea escapadelor sale sunt scurte. Ea profită de weekenduri pentru a călători în afara țării, atunci când programul și bugetul îi permit.

„Văd că toată lumea știe de vacanțele mele minunate, de aici plec să-mi fac bagajul, nu vă fac în ciudă, și eu muncesc mult, de multe ori pare că plec foarte mult, plec des, dar foarte scurt, pentru că vineri cu duminică trece imediat și atunci încerc să-mi fac viața frumoasă, părând că plec foarte mult, dar nici nu apuc să urc în avion că mă și întorc”, a povestit vedeta.

Atunci când vine vorba de concedii mai lungi, destinațiile exotice sunt preferatele ei. Natalia Mateuț a precizat că are ocazia să se bucure de astfel de vacanțe de două ori pe an: vara, când își ia o lună liberă, și iarna. Anul acesta, alegerea a picat pe Maldive, unde „o să-mi sărbătoresc cumva ziua de naștere”.

Natalia Mateuț nu a spus cine o va însoți în partea romantică a vacanței.