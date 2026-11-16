Laura Cosoi a ales să se pună pe primul loc: „Mă interesează să fiu eu bine”

Divertisment

Laura Cosoi, care formează o familie cu Cosmin Curticăpean din 2015, a devenit mamă pentru a cincea oară în acest an. Actrița a ales o abordare diferită de cea a multor femei care, după ce devin soții sau mame, tind să se neglijeze și să pună familia pe primul loc, riscând să ajungă într-un „con de umbră identitară” marcat de frustrare și oboseală.

Strategia de salvare a propriei energii

Pentru Laura Cosoi, prioritizarea propriei stări a venit natural, ajutată de profesia, situația financiară și stilul de viață pe care îl are. Vedeta a decis ca nu trebuie să se lase copleșită de vinovăție atunci când își face timp pentru sine. Aceasta recunoaște că există momente în care are nevoie de mai multă odihnă și nu se simte deloc vinovată dacă, de exemplu, la ora opt și jumătate dimineața decide să se întoarcă în pat pentru o oră sau două, ca să mai doarmă, să se moțăiească sau să se uite la seriale înainte de a pregăti cina.

Această recuperare a energiei este esențială pentru armonia din casă. Actrița crede că momentele de odihnă sunt cele care o încarcă cu energie bună, observând că atunci când este obosită pot apărea conflicte în familie. Ea consideră că, dacă o problemă nu mai poate fi gestionată, motivul este clar: fie nu a dormit suficient, fie există ceva care o macină și trebuie rezolvat.

Rutina de seară și organizarea timpului

Programul flexibil oferit de meserie îi permite actriței să își organizeze ziua astfel încât să aibă timp pentru prieteni până la ora patru, pentru sport sau pentru masaj. Chiar și în momentele de vârf ale zilei, ea își găsește spațiul personal.

Într-un interviu despre o zi obișnuită, Laura a descris momentul de dinainte de culcare, când preia responsabilitatea de a pregăti fetițele de somn. După ce acest lucru este făcut, Cosmin preia „frâiele”, iar fetele își îndeplinesc ritualul de seară, care include rugăciuni, împreună cu tatăl lor. În acest interval, Laura coboară în living împreună cu Nina, cea mai mică dintre fete, pentru a petrece câteva momente dedicate doar ei.

Recalibrarea priorităților: de la copii la cuplu

Există o schimbare de perspectivă în modul în care actrița privește dinamica familiei. Ea admite că au existat ani în care atenția ei era orientată exclusiv către copii și singurul lucru care o interesa era ca aceștia să fie bine. Totuși, cu timpul, a realizat că pentru stabilitatea familiei și pentru relația cu soțul ei, este vital ca ea și Cosmin să fie bine împreună.

Această recalibrare a priorităților către nevoile proprii și ale cuplului a adus mai multă armonie în casă. Laura explică faptul că, în timp ce adulții au nevoie de mai mult timp pentru a se adapta la schimbări, cum ar fi fusul orar diferit în timpul călătoriilor sau schimbarea de dinamică și a învățătorilor, copiii se adaptează mult mai ușor și trec rapid de la o stare la alta. Prin urmare, accentul nu mai este doar pe întrebarea „Cum sunt copiii?”, ci pe starea de bine a părinților.

O viziune optimistă asupra viitorului

Familia este descrisă de Laura Cosoi ca un tot împlinit, unde fiecare copil aduce o energie aparte, fiind ca un „talisman norocos”. Actrița afirmă că nu au griji legate de viitor sau de modul în care se vor descurca cu banii, deoarece simte că fiecare copil a venit cu propriul drum și cu propria energie. Această abordare i-a adus familiei oportunități și lucruri extraordinare, uşile deschizându-se în repetate ocazii.