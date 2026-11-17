Divertisment

MasterChef Celebrity revine pe micul ecran după 13 ani de la prima ediție dedicată vedetelor. Show-ul va reuni nume cunoscute din televiziune, muzică și sport, care vor trebui să demonstreze că au și talent în bucătărie.

Una dintre cele mai așteptate prezențe este Andreea Marin, prezentatoarea TV, care va intra în competiție alături de o persoană specială din viața ei. Detaliul cel mai juicy este că identitatea partenerului ei va fi dezvăluită abia la intrarea în platou. Ne lasă cu suspans, dar suntem gata de bumbușori.

La rândul lor, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu sunt cei care vor analiza preparatele, punând preț pe gust, tehnică și creativitate. Pentru a pune condiment de energie și emoție în mix, Gina Pistol va fi alături de concurenți pe parcursul competiției.

Să vedem și noi cine mai are curajul să riște cu rețete complicate în fața chefilor. Cine credeți că e partenerul secret al Andreei Marin?