Vanessa a recunoscut că s-a îndrăgostit prima de Bogdan de la Ploiești

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Bogdan de la Ploiești și Vanessa au decis să joace carte des despre relația lor, participând într-un trend popular printre cupluri, unde au răspuns la întrebări despre dinamica lor. Vanessa a recunoscut că ea s-a îndrăgostit prima și tot ea a spus primul „Te iubesc”.

Pe de altă parte, manelistul a admis că în relație el este cel mai protector, dar și cel mai cheltuitor. Singurul punct pe care nu l-au putut stabili a fost cine începe, de obicei, o ceartă, amândoi rămânând fără răspuns la această întrebare.

Cei doi sunt împreună de aproape un an, după ce și-au confirmat relația la finalul anului trecut, în perioada de Crăciun. Relația a devenit din ce în ce mai serioasă: Vanessa a apărut deja de mai multe ori alături de familia lui Bogdan, iar manelistul a cunoscut-o pe mama iubitei sale.

Planuri de viitor și inelul perfect

Bogdan de la Ploiești nu a negat faptul că își dorește să o ceară în căsătorie pe Vanessa, însă nu vrea să grăbească lucrurile. Artistul a fost sincer în privința aspectului financiar, menționând că inelul costă mulți bani, deoarece fata este „prea frumoasă” și el mai trebuie să strângă bani din cântat pentru a-i putea oferi ceva pe măsură.

Manelistul a declarat că își lasă totul în baza lui Dumnezeu și că păstrează gânduri pozitive, fără a stabili o dată fixă pentru cerere. El a spus: „Ce visez noaptea, noi facem ziua, așa suntem.”

Sinceritate maximă pe tema banilor pentru un inel, dar credem că asta se numește priorități clare. Voi credeți că merită să aștepte până strângă suma sau să meargă pe „la credit” pentru romantism?