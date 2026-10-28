Emi de la Noaptea Târziu a fost acuzat de colegii săi că fură banii trupei: „Ne chițăia stomacul”

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Emi de la Noaptea Târziu a ieșit la iveală cu niște detalii destul de usturitoare despre relația cu colegii săi. Prezentatorul TV a fost suspectat de Cuza și Cucu că ar fi luat bani din încasările trupei, o situație care l-a afectat profund, mai ales că el era chiar persoana responsabilă cu administrarea finanțelor.

Băiatul a povestit în emisiunea Furnicuțele că suspiciunile celor doi l-au rănit. Conform lui Emi, totul a pornit de la calcule greșite și interpretări eronate ale situației financiare, în timp ce el încerca să împartă veniturile corect și să țină evidența cheltuielilor. „La un moment dat aveau dubii, cumva Cuza și Cucu, că aș sustrage din bani. Asta chiar m-a durut în punctul acela, dar și-au dat seama că mâncau ce nu trebuie”, a declarat el, subliniind că a vrut ca totul să fie „la virgulă”.

Și dacă credeți că faima pe YouTube vine automat cu muntele de bani, Emi a clarificat situația. Deși proiectul, lansat în 2014, a avut hituri precum „Sunt un cocalar” cu milioane de vizualizări, banii nu au curs întotdeauna. Trupa a trecut prin perioade în care abia își acoperiau cheltuielile.

Problema a fost monetizarea. Multe dintre parodiile realizate pe melodii cunoscute nu puteau fi monetizate, deci popularitatea nu s-a transformat în câștiguri reale. Emi a descris asta printr-o imagine destul de crudă: erau celebri, dar „ne cam chițăia stomacul”.