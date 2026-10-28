Ioana Tufaru mizează pe injecțiile pentru slăbit după un diagnostic dureros

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Ioana Tufaru se pregătește să înceapă tratamentul cu injecții pentru slăbit, după ce a primit diagnosticul de gonartroză, care îi îngreunează viața de zi cu zi. Aceasta a decis să urmeze această metodă după ce s-a documentat și a văzut rezultatele altor vedete, Înainte de a lua decizia, a efectuat analizele necesare pentru a vedea dacă organismul ei este apt, iar rezultatele au fost în regulă. Potrivit sursei, a fost programată să primească o primă injecție peste aproximativ două săptămâni.

Ioana Tufaru suferă de gonartroză, afecțiune care îi provoacă dureri insuportabile la nivelul genunchilor, iar medicii i-au spus mereu că primul lucru de făcut este să slăbească. Deși a urmat un tratament recomandat de medic, Ioana a mărturisit că stă cu calmantele în geantă pentru a putea gestiona situația.

Perioada este complicată pentru întreaga familie, deoarece și soțul ei, Ionuț, se confruntă cu probleme de sănătate. Ioana a menționat că aceste dificultăți îi îngreunează chiar și capacitatea de a munci.

În trecut, fiica Andei Călugăreanu a mai trecut prin intervenții medicale, inclusiv o operație pentru îndepărtarea inelului gastric și un tratament pentru hernia ombilicală.