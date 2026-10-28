Ramona de la Clejani s-a căsătorit, dar tatăl ei a fost marele absent

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Ramona de la Clejani și Adiță Paris și-au oficializat relația pe 26 octombrie 2026. Cei doi au spus marele „Da” în fața ofițerului stării civile, într-un moment pe care l-au așteptat cu nerăbdare și pentru care se simt recunoscători.

Totuși, ziua a fost umbrită de o absență. Ioniță de la Clejani, tatăl artistei, nu a fost alături de ea în această zi importantă, în timp ce familia și prietenii i-au fost prezenți.

Ramona a recunoscut sincer că și-ar fi dorit ca tatăl ei să fie acolo, însă a subliniat faptul că nu îl poate forța. „Mi-aș fi dorit, nu vreau să zic „nu” că aș minți, dar ce să facem, trebuie să ne bucurăm de lucurile pe care le avem, să ne bucurăm și să punem preț pe oamenii din jurul nostru și care ne sunt alături”, a mărturisit ea pentru emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Cântăreața a mai adăugat că „dragoste cu sila nu se poate” și că preferă să aprecieze oamenii care și-au rupt din timp pentru a fi alături de ei în ziua nunții. Ramona a declarat că se simte înconjurată de iubire.

Artista a menționat că ușa lor este întotdeauna deschisă pentru cei care le doresc binele și vor să facă parte din viețile lor. „Cine dorește să vină la noi, casa noastră, ușa noastră și sufletul nostru sunt deschise pentru toată lumea. Cei care ne vor binele, dar așa cum am spus, dragoste cu forța nu se poate. Eu sunt aici cu inima deschisă pentru cei care mă vor în viața lor”, a concluzionat Ramona.