Valentin Mihăilă a devenit tată! Sportivul a primit vestea asta de la distanță

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Valentin Mihăilă și Ami Colhon au devenit părinți pentru prima dată după ce aceasta a adus pe lume un băiețel. Tatăl a fost nevoit să urmărească primele clipe ale fiului său de la distanță.

Să știm că sportivul de 26 de ani se află în Turcia, unde joacă pentru Rizespor, iar obligațiile profesionale l-au ținut departe de casă în momentul nașterii. El a publicat pe Instagram o imagine cu soția și nou-născutul, însoțită de un mesaj plin de emoție pentru cei doi.

„Chiar dacă nu am putut fi alături de voi în cel mai frumos moment al vieții noastre, am fost cu inima și sufletul alături de voi. Sunt atât de fericit că vă am pe amândoi în viața mea! Vă iubesc mai mult decât orice pe lume”, a scris Valentin Mihăilă.

Situația e cu atât mai intensă cu cât nașterea a venit imediat după un meci important. Luni, 26 octombrie, Rizespor a întâlnit-o pe Trabzonspor în campionatul Turciei, iar vestea fericită a fost publicată cu o zi după acest duel.

Titlul sursei precizează că băiețelul este perfect sănătos.