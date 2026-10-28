Mircea Eremia, din nou la operație după accidentul de motocicletă

Vedete

Mircea Eremia a ajuns din nou pe masa de operație la mai puțin de două luni de la accidentul de motocicletă în care a fost implicat. Artistul s-a întors de urgență la Spitalul de Urgență pentru o a doua intervenție chirurgicală la claviculă, chiar în momentul în care se pregătea să înceapă recuperarea fizică.

Prima operație l-a ținut imobilizat la pat timp de câteva săptămâni. Din păcate, au apărut complicații medicale care l-au forțat să anuleze procesul de recuperare pe care abia aștepta să îl înceapă.

„Nu credeam că o să trec prin astea. De două ori în mai puțin de două luni din nou la Spitalul de Urgență. Astăzi mă operez (…) După operație și după atâtea săptămâni în care a trebuit să stau imobilizat la pat, trebuia să încep și eu recuperarea și am aflat că trebuie să mă operez din nou”, a declarat Mircea Eremia pe TikTok.

Tânărul recunoaște că moralul îi este pus la încercare și că nu se simte deloc bine, chiar dacă încearcă să facă haz de necaz și să păstreze o atitudine pozitivă în această situație critică.

„Fac haz de necaz, îmi vine să râd, dar nu sunt prea bine (…) Aveam foarte multe planuri și voiam să fac foarte multe lucruri. Abia ce începusem și eu activitățile. Cel mai greu pentru mine este să stau departe de ceea ce fac și credeam că nu o să se mai întâmple asta”, a mai spus artistul.