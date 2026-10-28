Marina Voica a ajuns de urgență la spital. Laurențiu Cazan despre starea artistei: „Nu se simte prea bine”

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Marina Voica a ajuns de urgență la spital după ce a acuzat stări de rău, marcate prin episoade severe de amețeală și o stare accentuată de slăbiciune. Cântăreața de 90 de ani se află acum sub supraveghere medicală și urmează un tratament strict.

Laurențiu Cazan a oferit cele mai recente detalii despre situația artistei după ce a vorbit cu ea la telefon. Acesta a precizat că Marina Voica continuă să aibă amețeli, este slăbită și nu se simte prea bine, motiv pentru care medicii au decis să nu o externeze încă și să o țină sub observație. Cazan a menționat că nu a vrut să o țină prea mult de vorbă deoarece aceasta are nevoie de odihnă, dar a asigurat că artista „e pe mâini bune”.

Starea de sănătate a Marinei Voica a fost fragilă de ani de zile, fiind marcată de numeroase afecțiuni cardiovasculare. Artista a trecut prin două intervenții chirurgicale complexe care i-au salvat viața. Prima operație pe cord a avut loc în 1990, în Rusia.

A doua intervenție a fost realizată în 2021, într-un context critic, deoarece mulți medici au refuzat să opereze artista din cauza vârstei înaintate. Laurențiu Cazan a povestit că singurul specialist care s-a încumetat să facă operația a fost un medic din Târgu Mureș și mare fan al muzicii sale, într-o situație în care șansele de supraviețuire erau mici. Sperăm ca de data asta să treacă totul repede și să revină cu zâmbetul pe buze!