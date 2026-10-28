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Marina Voica a ajuns de urgență la spital. Laurențiu Cazan despre starea artistei: „Nu se simte prea bine”

Mandy Mandopoulos · 28 octombrie 2026

Marina Voica a ajuns de urgență la spital după ce a acuzat stări de rău, marcate prin episoade severe de amețeală și o stare accentuată de slăbiciune. Cântăreața de 90 de ani se află acum sub supraveghere medicală și urmează un tratament strict.

Laurențiu Cazan a oferit cele mai recente detalii despre situația artistei după ce a vorbit cu ea la telefon. Acesta a precizat că Marina Voica continuă să aibă amețeli, este slăbită și nu se simte prea bine, motiv pentru care medicii au decis să nu o externeze încă și să o țină sub observație. Cazan a menționat că nu a vrut să o țină prea mult de vorbă deoarece aceasta are nevoie de odihnă, dar a asigurat că artista „e pe mâini bune”.

Starea de sănătate a Marinei Voica a fost fragilă de ani de zile, fiind marcată de numeroase afecțiuni cardiovasculare. Artista a trecut prin două intervenții chirurgicale complexe care i-au salvat viața. Prima operație pe cord a avut loc în 1990, în Rusia.

A doua intervenție a fost realizată în 2021, într-un context critic, deoarece mulți medici au refuzat să opereze artista din cauza vârstei înaintate. Laurențiu Cazan a povestit că singurul specialist care s-a încumetat să facă operația a fost un medic din Târgu Mureș și mare fan al muzicii sale, într-o situație în care șansele de supraviețuire erau mici. Sperăm ca de data asta să treacă totul repede și să revină cu zâmbetul pe buze!

Cu informații din surse publice, Wikipedia, YouTube, Instagram și TikTok.