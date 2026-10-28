Ayana, fiica Ioanei Grama, a împlinit șapte ani! Iată tradiția pe care influencerița nu o sare niciodată

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Ayana a împlinit șapte ani, iar Ioana Grama s-a asigurat că aniversarea să fie una de neuitat. Pentru a crea atmosfera perfectă, influencerița a transformat locuința într-un spațiu festiv, iar pregătirile au început încă din seara precedentă a zilei de naștere.

Planul a fost să îi ofere micuței o surpriză frumoasă, așa că casa a fost decorată complet înainte ca fetița să sărbătorească împlinirea celor șapte ani. Ioana nu s-a ocupat singură de toate detaliile, primind ajutorul prietenilor apropiați, care au devenit deja o prezență constantă în organizarea acestui eveniment anual.

Pe lângă petrecere, există și un obicei special pe care Ioana Grama îl respectă în fiecare an: pregătește personal tortul Ayanei. Bruneta a declarat că aceasta este partea preferată din tot procesul și că nu renunță la această tradiție, chiar dacă organizarea unei zile de naștere implică multe responsabilități. Pentru ea, tortul făcut „cu mânuțele” este gestul prin care își exprimă afecțiunea față de fiica sa.

Influencerița a punctat și cât de important este să ai oameni de încredere în jur, mai ales când ești mamă singură. A menționat că Alex este foarte implicat și că se poate baza pe el oricând, dar a subliniat că suportul constant al prietenilor care vin să se implice enorm înseamnă foarte mult pentru ea.

Sincer, respect pentru cine reușește să facă tortul de aniversare în casă în timp ce gestionează tot restul haosului de petrecere. Cine mai are răbdare cu rețetele complicate când vine vorba de zilele speciale?