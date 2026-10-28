Andreea și Petru au luat 25.000 de lei la „Hai că poți!”: „Eu am venit să câștig, el să se distreze!”

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Andreea și Petru au reușit să se impună în prima ediție a noului sezon din cadrul show-ului „Hai că poți!”, unde miza a fost un premiu de 25.000 de lei. Cei doi au trecut printr-un parcurs plin de adrenalină, demonstrând că în acest joc prudența este la fel de importantă ca îndrăzneala. Pentru Andreea, victoria a fost confirmarea unei promisiuni făcute încă din momentul prezentării concurenților, când a declarat direct: „Eu am venit să câștig, el să se distreze!”.

Pepe a fost cel care a condus toată acțiunea, ghidând cele patru cupluri care au deschis sezonul și adăugând savoare momentelor tensionate sau celor pline de umor. Pe lângă Andreea și Petru, în competiție au fost Ana-Maria și Sebastian, Georgiana și Ciprian, precum și Ana și Mihai. Toate cele patru echipe au acceptat provocările cu entuziasm, transformând fiecare probă într-un spectacol savuros prin poveștile lor și tachinările reciproce.

Provocările care au stârnit hohote de râs

Show-ul a început cu o probă de grup în care concurenții au fost puși să colaboreze în felul următor: trebuiau să împingă cartofi dulci folosindu-se doar de cap. Misiunea s-a dovedit a fi extrem de amuzantă, dar și dificilă pentru participanți. Ulterior, atenția s-a mutat către treburile gospodărești, însă într-o variantă accelerată. Băieții au fost provocați să întindă rufe pe sârmă, dar cu o condiție complicată: trebuiau să facă asta în timp ce se aflau pe o bandă de alergare. Această sarcină, care în mod normal este banală, a devenit rapid un test sever de coordonare, echilibru și rapiditate.

Cel mai mare haos a fost însă provocat de proba în care băieții trebuiau să spargă baloane cu capul. Aici, Andreea parcă a presimțit ceva și s-a oprit din a mai licita. În timp ce celelalte cupluri se luptau cu baloanele, ea și Petru au așteptat relaxați în mașinuță, bucurându-se de spectacol. Chiar dacă doar au privit relaxați desfășurarea probei, Andreea și Petru au câștigat cele 350 de puncte pentru că ea a licitat cel mai bine. În contrast, pentru Mihai experiența a fost una dulce-amară, fiind la doar un balon distanță de a-și îndeplini obiectivul.

Tensiunea din finala pentru banii grei

Nici fetele nu au scăpat de stres, fiind puse în situația de a introduce mingi de ping-pong în pahare de șampanie, având o ruletă blocată la 100 de centimetri. Toate probele s-au desfășurat contracronometru, forțând partenerii de viață să liciteze fie cu mult curaj, fie cu prudență pe abilitățile celuilalt.

Finalul a fost o confruntare directă între echipa albastră, formată din Andreea și Petru, și echipa roșie, formată din Ana și Mihai. Proba decisivă a fost una de precizie și îndemânare: concurenții trebuiau să doboare sticle cu apă folosind mingi de tenis. Dificultatea a fost sporită de faptul că sticlele erau așezate pe piedestale, în diagonale, iar fiecare concurent avea de țintit cinci sticle amplasate în dreptul adversarului.

Cele două echipe au dat totul în meciuri scurte și pline de adrenalină, însă echipa albastră s-a dovedit mult mai vijelioasă. Andreea și Petru au impus ritmul și au pus presiune constantă pe adversari, crescând tensiunea cu fiecare aruncare. Lupta a continuat până la ultima sticlă rămasă în picioare, unde rapiditatea și susținerea reciprocă au făcut diferența.

Pepe a anunțat victoria echipei albastre, felicitând-o în special pe Andreea pentru prestația ei senzațională. Prezentatorul a spus că ea nu a ratat nimic, iar Petru are emoții. „Spirit de competiție, spirit de echipă și susținere. Întotdeauna am auzit «Hai că poți! Hai că poți! Hai că poți!»”, a concluzionat Pepe, confirmând câștigarea celor 25.000 de lei. Următoarea ediție a emisiunii va avea loc duminica viitoare, la ora 21:00, pe Kanal D, cu o nouă miză de 25.000 de lei.