Loredana Chivu a trecut prin momente dramatice: trauma pierderii tatălui la 18 ani

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Loredana Chivu a trecut printr-o perioadă extrem de grea la vârsta de 18 ani, când tatăl ei a recurs la un gest extrem, în pod. Bărbatul a fost găsit fără suflare de fratele șatenei, iar Loredana a fost anunțată de o vecină.

Fosta asistentă TV și-a amintit cu emoție de momentul în care a ajuns acasă și a găsit curtea plină de lumânări și familia plângând. Ea l-a văzut pe tatăl ei abia a doua zi dimineață, la morgă, imagine care i-a rămas întipărită în minte deoarece i s-a părut că nu mai semăna deloc cu omul pe care l-a cunoscut când era viu.

Lipsa unui bilet de adio a reprezentat o durere suplimentară pentru Loredana, care a mărturisit că nu a înțeles niciodată gestul tatălui ei. Ea a declarat că nu îl vedea ca pe un om slab care să ajungă la astfel de decizii și că nu s-a așteptat niciodată ca acest lucru să se întâmple.

Trauma a fost amplificată de reacțiile altor oameni. Loredana a fost profund afectată după ce a citit comentarii și mesaje în care i se spunea că tatăl ei a murit din cauza ei, lucru care a durut-o foarte tare.

În același an în care s-a stins tatăl ei, Loredana a pierdut și bunica, adăugând o altă durere în acea perioadă marcată de semne de întrebare.