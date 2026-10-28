Festin tradițional la „Românii au talent”! Ce a adus soția lui Mihai Bobonete pentru jurați

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Filmările pentru noul sezon al show-ului „Românii au talent” au început, iar jurații au avut parte de o surpriză culinară. Cătălina, soția actorului Mihai Bobonete, le-a pregătit o masă generoasă pentru toată echipa, în cinstea lui Andi Moisescu, care își sărbătorește ziua de naștere pe platou.

Cătălina a dezvăluit că bunătățile au fost pregătite de mama ei, adică soacra lui Bobonete. Meniul a fost unul tradițional, . Pe masă au ajuns varză călită cu piept de porc afumat, mămăligă, salată de vinete și pâine. Pentru desert, Cătălina a adus plăcintă cu dovleac și mere, iar totul a fost completat cu șampania obligatorie.

Andra, care a filmat momentul și l-a publicat online, a fost încântată de bunătățile primite. Artista i-a adus laude soacrei lui Mihai Bobonete și abia aștepta să guste preparatele, menționând în special plăcerea de a mânca salată de vinete cu pâine. De asemenea, Andra a observat și șnițele cu piure, aduse de Cătălina.

Atmosfera de familie de pe platou a fost completă, jurații fiind răsfățați prin fiecare sezon. Cine nu are poftă de varză călită după ce vede așa o masă?