Mircea Bravo și-a cumpărat o locuință în Cluj din banii făcuți din filme

Divertisment

Mircea Bravo a demonstrat că succesul din mediul online și din cinematografie nu aduce doar popularitate, ci și profituri care se pot transforma în investiții concrete. Actorul a dezvăluit recent că a reușit să își cumpere o locuință în Cluj-Napoca, folosind banii obținuți din proiectele sale filmice.

Producțiile sale au atras un număr impresionant de spectatori, iar rezultatele financiare au fost suficient de generoase pentru ca el să facă acest pas important în plan personal.