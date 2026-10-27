Mărturisirile dureroase ale lui Paul Stângă: a pierdut ambii părinți în doar șase luni

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Anul 2009 a fost unul cumplit pentru Paul Stângă, care în decurs de doar șase luni și-a pierdut ambii părinți. O dramă care l-a marcat profund și despre care a vorbit la „Spynews TV”.

Totul a început cu mama sa, care suferea de diabet. Paul și-a amintit momentul critic când a primit un telefon de la ea, în timp ce se afla plecat. Deși se aștepta să primească vești despre starea tatălui său, mama i-a spus să-și sune frații pentru că simțea că moare. Ulterior a primit vestea că mama sa a murit.

Suferința nu s-a oprit aici, deoarece tatăl artistului se lupta deja cu o boală gravă. Acesta fusese diagnosticat cu cancer la plămâni încă din 2007, iar Paul a povestit cât de greu a fost să îl vadă stingându-se treptat, slăbind enorm de la zi la zi, fără a putea schimba ceva la situație.

A doua lovitură a venit la doar șase luni distanță. Paul a rememorat o noapte extrem de grea, după ce s-a întors acasă de la un eveniment. Tatăl său nu mai putea vorbi, iar artistul, epuizat, a adormit. Când s-a trezit dimineața, tatăl său se dusese.

În ciuda acestor tragedii care i-au pulverizat lumea, Paul Stângă a găsit refugiul și forța necesară pentru a merge mai departe în pasiunea sa. Artistul a mărturisit că muzica a fost cea care l-a ajutat să depășească aceste momente de cumpănă.