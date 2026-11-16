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Valerie Lungu a vorbit despre conflictul aprins cu Mirela Vaida în timpul competiției Asia Express 2026. Influencerița a mărturisit că regretă schimbul de replici și a explicat că reacția ei a fost declanșată de o traumă din copilărie, din perioada în care nu era lăsată să vorbească și opiniile ei nu erau prețuite.

Tensiunea a izbucnit în China, când Mirela Vaida a încercat să îi ia din mână telefonul pe care Valerie îl folosea pentru a traduce câteva fraze unui localnic. Faptul că nu a fost lăsată să termine de vorbit a dus la un conflict de proporții, în care ambele au ridicat tonul, lucru care a deranjat-o pe prezentatoare.

„Mi-a smuls telefonul din mână și acela a fost momentul, pentru că am o chestie din trecutul meu, o traumă, de nu ai voie să vorbești, și cumva mi-a trebuit fix chestiunea aceea. Mi-am ieșit din minți, din păcate. Nu am vrut”, a declarat Valerie Lungu în podcastul Face to face.

După ce s-au stins camerele, Valerie a încercat de mai multe ori să se împace cu Mirela Vaida, însă nu a avut succes. Aceasta a precizat că a încercat să își ceară scuze și seara, înainte de somn, dar și în momentul în care au fost scoși din cazare. Deși a vrut să rezolve situația și fără camere, nu a mai primit nicio șansă de a vorbi cu prezentatoarea, iar a doua zi nu mai avea nici energia necesară pentru a insista.

Influencerița crede că situația nu a fost ușoară nici pentru Mirela Vaida în timpul programului de filmare, considerând că și prezentatoarei s-au adunat multe lucruri în acea perioadă.

Sincerem, cine nu s-a mai iritat când i se ia telefonul din mână în cel mai nepotrivit moment?