Oana Roman a slăbit 18 kilograme și se pregătește pentru operație

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Oana Roman a scăpat 18 kilograme între februarie și octombrie, iar rezultatele se văd clar în garderobă. Vedeta a postat pe Instagram un clip cu diverse ținute, de la cele sport la cele elegante, unde a detaliat și mărimile actuale: poartă mărimea M la pulover, 27 la blugi și 40 la sacou și pantaloni. Ne-a cerut și părerea despre look-urile ei, întrebând urmăritorii care este ținuta preferată.

Dar nu totul a fost doar despre haine, pentru că Oana Roman are planuri serioase pentru primăvara anului viitor. Aceasta a anunțat că vrea să facă abdominoplastia, o intervenție pe care a amânat-o ani la rând. Potrivit ei, decizia are în primul rând motive medicale.

„Trebuie să-mi fac abdominoplastia pe care am tot amânat-o ani de zile, iar acum e musai să o fac, din punct de vedere medical, în primul rând. Trebuie să o fac. Nu că nu mai necesită amânare, dar vreau eu să termin și cu asta, probabil la primăvară”, a explicat ea într-un interviu.