Alina Pușcaș s-a albit la față într-o mașină de curse. a uitat un detaliu crucial

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Alina Pușcaș a decis să își depășească limitele și să experimenteze adrenalina manevrelor auto, urcând în mașină alături de fiul ei, Alex. Prezentatoarea era curioasă să vadă cum se simt virajele din scaunul pasagerului, în timp ce fiul său era deja familiarizat cu poligonul special amenajat pentru mașinile de curse.

Totuși, totul a devenit mult mai intens decât și-a imaginat vedeta. Mișcările bruște ale mașinii au luat-o prin surprindere, iar Alina Pușcaș a recunoscut că a făcut o greșeală majoră: a uitat să își pună centura de siguranță.

Pentru a se putea ține în timpul manevrelor, prezentatoarea s-a agățat cu putere de mânerul de deasupra portierei. Atât de tare s-a ținut, încât este convinsă că l-ar fi putut rupe. În tot acest timp, Alex s-a amuzat copios de reacțiile mamei sale.

„Am făcut o prostie! Am încercat să mă sui în mașină, să văd cum sunt dinăuntru virajele astea interminabile, și cred că m-am albit la față instant. Am uitat să-mi pun centura, așa că m-am ținut de un mâner din dreapta, pe care cred că l-am și rupt. El râdea de mine”, a povestit vedeta pe Instagram.

Alina Pușcaș își încurajează copiii să descopere lucruri noi și să fie implicați în cât mai multe activități, însă în urmă cu ceva timp a trecut și prin momente mai grele. Prezentatoarea a ajuns la spital cu fiul ei, Alex, în urma unei alergii.

Vedeta a povestit pe TikTok că a fost la alergolog de urgență deoarece copilul putea respira pe nas doar în proporție de 10% și era congestionat aproape tot timpul. Alex respira pe gură, mânca doar câte o înghițitură și ajunsese în situația să nu se mai poată concentra la competiții sau la învățătură.