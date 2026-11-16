Marilu Dobrescu ne-a arătat prețurile la un restaurant românesc din Australia. O prăjitură costă 8,95 de dolari

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Marilu Dobrescu a decis să-și ducă iubitul, Tom Healy, pentru prima dată la un restaurant cu specific românesc din Australia. Cei doi au comandat ciorbă de burtă și sarmale, deci s-au răsfățat cu felul unu și doi.

Totul era în regulă până influencerița a ajuns la vitrina cu prăjituri, Marilu a filmat vitrina cu prăjituri, iar prețul unui desert este de 8,95 de dolari. Tradus în banii noștri, asta înseamnă aproximativ 43,50 de lei. Este un preț deloc mic pentru România.

Viața în Australia pare să îi priească enorm roșcatei, care s-a mutat acolo în urmă cu câteva luni pentru a începe totul de la zero. De când a schimbat continentul, Marilu este numai zâmbet și se filmează constant pentru urmăritorii ei. Asta după ce a trecut printr-o despărțire grea, dar s-a găsit fericirea alături de Tom Healy, partenerul ei de viață, care a vizitat și România, fiind impresionat de țara noastră.