Monica Orlanda despre secretul relației de 10 ani, intervențiile estetice și planurile de vacanță

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Secretul unei relații care durează aproape zece ani stă în „o bună înțelegere și respect reciproc”, consideră Monica Orlanda. Vedeta a vorbit despre importanța compromisurilor atunci când doi oameni vor să își construiască un viitor împreună, subliniind că acestea sunt inevitabile pentru orice cuplu care dorește o relație de lungă durată.

Monica Orlanda formează un cuplu cu Alin Cocoș, fiul omului de afaceri Dorin Cocoș, cu care are un copil, Mathias, născut în 2018. Pe lângă viața de familie, ea este activă în zona beauty și în social media, proiecte care o conduc frecvent și în afara României.

Ritualurile de înfrumusețare și intervențiile estetice

Fiind constant expusă în fața camerelor, Monica Orlanda pune mare preț pe un aspect „fresh”, motiv pentru care recurge constant la extensii sau manichiură. Deși recunoaște că știe să facă multe lucruri singură acasă, vedeta obișnuiește să viziteze un salon de înfrumusețare la fiecare două săptămâni .

În ceea ce privește procedurile medicale, Botoxul este descris ca fiind „de bază”, atât încât Monica a sugerat chiar ideea de a organiza „Botox Party” într-un salon. De asemenea, a apelat și la o blefaroplastie, deoarece anumite aspecte ale privirii o deranjau. Ea susține că nu se opune acestor intervenții atunci când cineva simte nevoia de a le face, recomandând însă informarea riguroasă în privința medicului ales pentru ca rezultatele să fie cele dorite.

Proiecte internaționale și red carpet la Paris

Activitatea în social media a luat amploare, iar Monica Orlanda observă faptul că Bucureștiul și România au intrat pe harta internațională, fiind organizate numeroase press trip-uri. Recent, acum o lună, a vizitat Stockholm alături de reprezentanții Douglas și Shiseido.

Următorul proiect important presupune o deplasare la Paris împreună cu Sephora. Vedeta anticipă un red carpet „foarte frumos”, unde va fi prezent și artistul John Legend. Ea se bucură de faptul că apar proiecte noi și diverse în zona beauty și media.

Planurile de vacanță și perspectiva asupra viitorului

Deși pleacă foarte des din țară, Monica Orlanda a decis ca următoarea vacanță să fie în România, chiar dacă a fost nevoie de un efort pentru a-l convinge pe Alin Cocoș. Destinația aleasă este Bucovina, unde vor petrece perioada de 1 decembrie la Casa Boagiu.

După vizita în Bucovina, planurile includ o plecare în Asia pentru o perioadă de aproape o lună. În ceea ce privește relația cu partenerul, Monica menționează că nu este o persoană care să se supere ușor și, chiar dacă se întâmplă, starea ei se schimbă rapid. Ea crede că dacă nu spune direct ce are pe suflet, partenerul s-ar putea nici nu observa că a fost supărată.

Referitor la viitor, vedeta afirmă că este fericită cu felul în care s-au așezat lucrurile în prezent și nu are așteptări specifice. Preferă să lase lucrurile în voia lui Dumnezeu și speră ca viitorul să o surprindă într-un mod plăcut.