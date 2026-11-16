Adda nu vrea ca fiul ei să intre în muzică: „E foarte greu să fii creativ”

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Adda nu și-ar dori ca fiul ei să aleagă o carieră în muzică, fiind conștientă de volumul uriaș de muncă și de presiunea care vine odată cu această meserie. Artista a fost sinceră despre faptul că procesul creativ este extrem de solicitant, descriind experiența ca fiind o adevărată „tortură”.

Pentru ea, mintea unui om creativ este locul unei bătălii constante între „îngeri și demoni”, o luptă între bine și rău. Adda consideră că capul artistului este un cod greu de descifrat, iar vocația de a crea reprezintă un amestec contradictoriu de „iubire și blestem”.

Deși rezervele ei sunt mari, mai ales când vine vorba de ritmul de lucru și de stresul de a crea sub presiune, cântăreața crede totuși că merită să continui să creezi. Ea consideră că muzica bună își face loc prin orice crăpătură și că arta trebuie condusă de dragostea pentru oameni și viață, pentru a trimite energie frumoasă în lume.

În ceea ce privește viitorul copilului, Adda a menționat și varianta fotbalului. Deși recunoaște că nici în sport nu este ușor, greutățile din muzică le cunoaște personal și nu i-ar dori fiului său acel „chin” și presiunea psihică constantă.

Cântăreața a mai povestit despre personalitatea băiatului, descriindu-l ca fiind o „minunație” care își exprimă clar propriile păreri. Ea crede că acesta a preluat tot ce e mai bun de la ea și de la tatăl lui. Despre tatăl băiatului spune că este cel mai frumos, cel mai amuzant, cel mai deștept și cel mai bun la matematică din familie, sportiv, cu un haz fantastic.

Credeți că e mai bine ca copiii de artiști să evite industria entertainment-ului sau totuși genele vor vorbi mai tare decât sfaturile părinților?