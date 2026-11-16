Andreea Marin a dat startul sărbătorilor de iarnă: bradul e gata în noiembrie

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Andreea Marin a decis că nu mai poate aștepta luna decembrie pentru a aduce magia Crăciunului în locuința sa. Deși mai este aproximativ o lună și jumătate până la sărbători, prezentatoarele a împodobit deja bradul și a pregătit casa pentru perioada festivă.

Pentru vedetă, acest gest nu e un impuls, ci o tradiție stabilită încă din mijlocul lunii noiembrie. Scopul? Să se bucure de atmosfera caldă și de spiritul sărbătorilor cât mai mult timp și să retrăiască emoțiile din copilărie.

Andreea a împărtășit pe internet o imagine cu bradul, menționând că casa este pregătită de ieri. A descris și senzația de a privi bradul pe întuneric, înainte de culcare, cu „inima plină a copilului din mine, care așteaptă cu nerăbdare Crăciunul”.

Pe lângă dorința de a simți spiritul sărbătorilor, luna noiembrie este specială și din cauza evenimentelor din familie. Urmează să își sărbătorească ziua onomastică de Sfântul Andrei, iar ulterior va fi rândul fiicei sale, Violeta, să își sărbătorească ziua de naștere.

Sincer, noi abia dacă ne-am organizat cu agenda pentru toamna asta, dar respectăm vibe-ul de „early bird” când vine vorba de brad. Voi sunteți team „noiembrie” sau așteptați până în decembrie să scoateți cutiile din pod?