Andreea Bănică a dezvăluit secretul formei fizice la 48 de ani: „Sunt mână în mână cu medicii”

Vedete

Andreea Bănică crede că trecerea anilor nu trebuie neapărat să își pună amprenta asupra aspectului fizic, mai ales dacă o femeie are grijă de ea. Artista a dezvăluit că și-a creat o rutină strictă, bazată pe sport, mișcare și o alimentație echilibrată, spunând că nu se dă în lături de la mișcare și că mănâncă ce trebuie.

Pentru ea, sănătatea este o prioritate, motiv pentru care își dorește să fie mereu informată despre noutățile din domeniul medicinei. Soluția ei pentru a se menține este legătura constantă cu medicii care o monitorizează, menționând în special diabetologul și ginecologul, pentru a ști ce măsuri trebuie să ia în funcție de moment.

Andreea Bănică a declarat că este „mână în mână cu doctorii care au grijă de mine, de sănătatea mea” și că pune preț pe prevenție. Artista nu obișnuiește să apeleze la oricine când vine vorba de îngrijirea personală, deoarece își dorește să fie sănătoasă pentru a se putea bucura de copiii săi și a le fi alături cât mai mulți ani.

În afara grijei pentru sănătate, vedeta se bucură de o familie formată din soțul ei, Lucian Mitrea, cu care are o relație de peste trei decenii și sunt căsătoriți din 2008, precum și cei doi copii, Sofia și Noah. Artista a subliniat faptul că își dorește să fie o mamă prezentă și să profite de timpul petrecut alături de cei dragi.