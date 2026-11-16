„Nu știu dacă o să pot eu să accept din nou să fiu sufocat!”: Prințul Marco nu e așa sigur de o împăcare cu Bianca Ghiurcă

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Bianca Ghiurcă a declarat că ar putea să-l ierte pe Prințul Marco după ce acesta s-a apropiat de Gabriella la Insula Iubirii. Deși ideea unei împăcări l-a surprins pe Marco, el nu este convins că ar mai putea accepta modul în care gelozia Biancăi influența căsnicia lor.

În Thailanda, Prințul Marco susține că a învățat să spună „Nu”. Analizând posibilitatea de a reveni împreună cu Bianca Ghiurcă după emisiune, acesta a pus la discuție felul în care ar fi fost viața lor de cuplu: „Nu știu dacă o să pot eu să accept din nou să fiu sufocat! Și tocmai pentru asta am venit, să nu mai fie totul ca înainte atât de toxic uneori!”

La ceremonia focului, Marco a plâns în timp ce vedea reacția Biancăi la imaginile cu el și Gabriella, dar a zâmbit când a auzit că aceasta ar putea să-l ierte. Totuși, el consideră că există un aspect care a rămas neînțeles între cei doi, anume semnificația legăturii sale cu Gabriella.

„Nu mă așteptam să treacă peste așa de repede. Și sunt așa șocat! Ceea ce ea nu cred că a înțeles e că nu a fost doar pur și simplu ceva fizic și cred că fuge de chestia asta pentru că chestia asta o poate durea cel mai mult!”, a declarat Prințul Marco. Acesta a mai adăugat că fața Biancăi i-a „rupt sufletul”, dar că a ajuns în punctul actual datorită unui parcurs pe care a hotărât să îl aleagă.