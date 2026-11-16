Chef Richard a câștigat prima amuletă a sezonului 18, iar Adrian Ilie vine să guste în platou

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Chef Richard a deschis sezonul 18 din Chefi la cuțite în modul cel mai bun posibil, fiind cel care a pus mâna pe prima amuletă. Victoria a venit după o sesiune intensă de gătit, unde rezultatul final a fost stabilitat în urma degustării făcute de Diana Enciu și Otravă, doi creatori de conținut din mediul digital.

Pentru acest succes, Chef Richard a acumulat 5 puncte. În urma lui, Chef Alexandru Sautner a primit tigăița care valorează 4 puncte, în timp ce Chef Ștefan Popescu a obținut 3 puncte. Chef Orlando Zaharia a ajuns cu mult temuta „negruță” de 2 puncte.

Reguli noi și cutii misterioase

Sezonul acesta vine cu o schimbare majoră care le-a complicat viața juraților. Aceștia nu mai au acces liber la cămara cu ingrediente, fiind obligați să gătească folosind doar produsele care se află în cutiile misterioase. Totuși, există o scăpare: testul de început oferă un avantaj strategic. Chef-ul care câștigă acest joc primește dreptul de a deschide cutiile și de a decide cum să le împartă celorlalți, în funcție de conținutul acestora.

Audiențe și program modificat

Premiera show-ului a fost un succes răsunător, fiind prima opțiune de vizionare pentru publicul din mediul urban. Emisiunea a înregistrat o cotă de piață de 18.7% și o audiență medie de 6.2 puncte de rating. În acest context, postul Pro TV a ajuns pe locul al doilea, cu 6.1 puncte de rating și o cotă de piață de 18.2%.

Din cauza meciului dintre România și Bosnia-Herțegovina, care va fi transmis live marți, 17 noiembrie, programul săptămânii s-a schimbat. Show-ul culinar va fi difuzat doar luni și miercuri, la ora 20:30.

Super-puteri și invitați de prestigiu

În ediția de luni, 16 noiembrie, Irina Fodor introduce o noutate: o amuletă lansată în premieră. Aceasta vine cu o super-putere care promite să amplifice competiția dintre jurați. Momentul degustării va fi unul special, deoarece în platou vin Adrian Ilie, supranumit Cobra, unul dintre pilonii generației de aur a fotbalului românesc, și fiica sa, Milana.

Drama din ringul audițiilor

Pe lângă lupta pentru a doua amuletă, nouii concurenți încearcă să obțină cuțitele pentru a ajunge în bootcamp. Printre aceștia se numără Liliana Petrișor, multiplă campioană a României la biliard, care a adus cu ea o poveste dureroasă. Deși are peste 42 de medalii și trofee și a participat timp de 10 ani la toate turneele, aceasta a trecut printr-o perioadă critică după ce clubul ei de biliard s-a închis.

Liliana a mărturisit că a dormit doi ani de zile în Gara de Nord, confruntându-se cu foametea, bolile și lipsa de afecțiune. Aceasta a declarat că face parte din acel 1% care a supraviețuit unei astfel de experiențe și le-a povestit Chefilor despre impactul întâlnirii sale cu jurnalista Sonia Simionov.