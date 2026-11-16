Smaranda Știrbu a devenit medic rezident! Vezi cum a sărbătorit Selly cu iubita lui

Vedete

Smaranda Știrbu a trecut oficial pragul către cariera medicală după ce a promovat examenul de rezidențiat. După ce a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Smaranda a bifat acum și acest pas critic, considerat unul dintre cele mai grele pentru absolvenții de medicină.

Selly, care se dovedește a fi cel mai mare susținător al iubitei sale, a fost prezent la ieșirea de la examen pentru a o felicita și a o lua în brațe. Dar surpriza adevărată a venit ulterior, acasă, unde vloggerul a surprins-o pe Smaranda cu un buchet imens de flori, semn al admirației sale pentru reușita acesteia.

Cei doi au o relație de peste șapte ani, care a început încă din liceu, pe vremea când locuiau în Craiova. Ulterior, s-au mutat împreună în București, orașul unde Smaranda și-a început studiile medicale, în timp ce Selly și-a dezvoltat cariera de vlogger.

Chiar dacă activează în domenii complet diferite, sprijinul dintre cei doi a fost reciproc pe tot parcursul acestor ani. Relația lor este considerată una dintre cele mai solide din showbiz-ul din România, iar de-a lungul timpului au evitat să fie implicați în scandaluri și controverse.

Sincer, e refreshing să vezi o relație atât de stabilă în ziua de azi, unde nu avem parte de drame, ci doar de buchete uriașe și susținere reală. Cine nu s-ar aștepta la așa ceva după un examen de rezidențiat?