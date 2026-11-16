Adrian Enache este îngrijorat pentru Marina Voica: „Mă rog să-i fie bine!”

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Marina Voica trece printr-o perioadă foarte grea și a fost nevoită să apeleze ajutorul medicilor pentru a trece de aceste momente de cumpănă. Vestea a stârnit îngrijorarea celor care îi sunt aproape, toți având același dor: ca interpreta să se revină rapid și să revină pe scenă, acolo unde îi este locul.

Adrian Enache a transmis că a aflat nouțile din știri și i-a transmis artistei câteva gânduri pline de speranță. Acesta a ales să folosească versurile unui cântec lansat de Marina Voica pentru a-și exprima dorința ca totul să fie bine, parafrazând strofele „Ce vrei tu, ce vrei tu, mare albastră…”. Artistul a declarat că se roagă ca Dumnezeu să îi dea puterea necesară pentru a depăși această etapă dificilă.

Amintiri despre perioada de învățare

Adrian Enache își amintește de momentul în care a primit rolul de a o întruchia la o emisiune. El a rememorat perioada în care cei doi vorbeau aproape zilnic, deoarece Marina îl învăța exact cum să fie ea, .

Efortul și colaborarea stransă au dat roade, deoarece Adrian Enache a reușit să câștige ediția respectivă folosindu-se de personajul Marinei Voica. El i-a mulțumit public artistei pentru acest ajutor și și-a exprimat speranța ca aceasta să fie cât mai bine cât mai curând.

Istoricul problemelor de sănătate

Laurențiu Cazan a oferit detalii despre starea de sănătate a solistei, precizând că problemele cardiace sunt prezente de foarte mulți ani. Prima intervenție majoră a avut loc în 1990, când Marina Voica a suferit o operație la inimă în străinătate. Cazan a subliniat faptul că, fără acea intervenție făcută în Rusia, artista nu mai ar fi trăit, Rusia fiind locul unde a fost salvată prima dată.

Problemele cardiace au revenit în urmă cu cinci ani, Din cauza vârstei înaintate, riscul de a muri pe masa de operație era extrem de ridicat, iar șansele de supraviețuire erau considerate mici. În acest context, singurul medic cardiolog din țară care a acceptat riscul de a o opera din nou a fost un specialist din Târgu-Mureș. Acesta este un mare fan al muzicii ei.

Laurențiu Cazan a concluzionat că acestea au fost cele două mari cumpene prin care a trecut artista în viața ei, Cei dragi speră acum ca energia pozitivă și aparițiile exotice și unice ale Marinei să revină în curând în lumina reflectoarelor.