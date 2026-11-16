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Adrian Enache este îngrijorat pentru Marina Voica: „Mă rog să-i fie bine!”

Mandy Mandopoulos · 16 noiembrie 2026

Marina Voica trece printr-o perioadă foarte grea și a fost nevoită să apeleze ajutorul medicilor pentru a trece de aceste momente de cumpănă. Vestea a stârnit îngrijorarea celor care îi sunt aproape, toți având același dor: ca interpreta să se revină rapid și să revină pe scenă, acolo unde îi este locul.

Adrian Enache a transmis că a aflat nouțile din știri și i-a transmis artistei câteva gânduri pline de speranță. Acesta a ales să folosească versurile unui cântec lansat de Marina Voica pentru a-și exprima dorința ca totul să fie bine, parafrazând strofele „Ce vrei tu, ce vrei tu, mare albastră…”. Artistul a declarat că se roagă ca Dumnezeu să îi dea puterea necesară pentru a depăși această etapă dificilă.

Amintiri despre perioada de învățare

Adrian Enache își amintește de momentul în care a primit rolul de a o întruchia la o emisiune. El a rememorat perioada în care cei doi vorbeau aproape zilnic, deoarece Marina îl învăța exact cum să fie ea, .

Efortul și colaborarea stransă au dat roade, deoarece Adrian Enache a reușit să câștige ediția respectivă folosindu-se de personajul Marinei Voica. El i-a mulțumit public artistei pentru acest ajutor și și-a exprimat speranța ca aceasta să fie cât mai bine cât mai curând.

Istoricul problemelor de sănătate

Laurențiu Cazan a oferit detalii despre starea de sănătate a solistei, precizând că problemele cardiace sunt prezente de foarte mulți ani. Prima intervenție majoră a avut loc în 1990, când Marina Voica a suferit o operație la inimă în străinătate. Cazan a subliniat faptul că, fără acea intervenție făcută în Rusia, artista nu mai ar fi trăit, Rusia fiind locul unde a fost salvată prima dată.

Problemele cardiace au revenit în urmă cu cinci ani, Din cauza vârstei înaintate, riscul de a muri pe masa de operație era extrem de ridicat, iar șansele de supraviețuire erau considerate mici. În acest context, singurul medic cardiolog din țară care a acceptat riscul de a o opera din nou a fost un specialist din Târgu-Mureș. Acesta este un mare fan al muzicii ei.

Laurențiu Cazan a concluzionat că acestea au fost cele două mari cumpene prin care a trecut artista în viața ei, Cei dragi speră acum ca energia pozitivă și aparițiile exotice și unice ale Marinei să revină în curând în lumina reflectoarelor.

Cu informații din surse publice, Wikipedia, YouTube, Instagram și TikTok.