Mattia Carnessali replică dur Marian Grozavu după cina cu Bianca Dan: „Are o mare frustrare”

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Bătălia pentru ego a ajuns în plină formă după ce Mattia Carnessali și Bianca Dan au decis să își petreacă o seară împreună. Deși cei doi nu au plecat ca cuplu din Thailanda, s-a legat între ei o prietenie frumoasă, lucru care a dus la o invitație la cină acceptată de tânără. Marian Grozavu, fostul partener al Biancăi, a reacționat la această ieșire în oraș.

Mesajul „șters rapid” de pe Instagram

Marian Grozavu nu a primit vestea ieșirii la cină cu calm. La doar câteva ore după ce imaginile cu cei doi au ajuns la el, fostul concurent a ales să își exprime nemulțumirea public, pe Instagram. Acesta a postat o fotografie însoțită de un mesaj destul de acid: „Când te consideră o ispită, o inviți la cină. Atât îți e valoarea”.

Se pare însă că impulsul a fost mai puternic decât strategia de comunicare, deoarece postarea a rezistat doar câteva minute înainte ca Marian să o șteargă. Reporterii Spynews.ro au reușit însă să surprindă imaginea înainte ca aceasta să dispară.

Răspunsul lui Mattia: „Să nu mai fie în competiție cu mine”

Contactat pentru a reacționa la aceste atacuri, Mattia Carnessali a ales să îi transmită un mesaj destul de direct fostului concurent. Tânărul consideră că situația nu este o competiție și că Marian ar trebui să se concentreze pe propria persoană, nu pe viața fostei sale partenere.

„Marian ar trebui să se gândească la el. Să nu mai fie în competiție cu mine, să fie în competiție cu el. Ar trebui să se dezvolte, să fie fericit, să o lase pe Bianca în pace, că femeia e liberă și poate să facă ce vrea. Nimeni nu are nimic cu el”, a declarat Mattia. Acesta a mai subliniat faptul că, deși îi dorește binele lui Marian, nu are nicio obligație de a îi da explicații pentru faptul că a ieșit cu Bianca din prietenie, insistând că fostul concurent ar trebui pur și simplu „să-și vadă de treaba lui”.

Analiza „frustrării” și a maturității emoționale

Mai mult decât simplul fapt al cinei, Mattia a analizat atitudinea lui Marian, pe care o vede ca fiind una de nesiguranță. Conform lui Mattia, orgoliul manifestat de Marian arată o lipsă de încredere în sine și o tendință de a se agăța de lucruri care nu ar trebui să îl afecteze.

Fosta ispită consideră că un bărbat matur ar trebui să înțeleagă libertatea unei femei după ce s-a produs o despărțire. În viziunea lui Mattia, reacțiile lui Marian sunt un semn că acesta are nevoie de o creștere emoțională și personală. „Supărările astea ale lui arată că are o mare frustrare și e păcat, ar trebui să fie el cu el”, a concluzionat acesta, sugerând că Marian trebuie să depășească situația actuală pentru a deveni o persoană mai matură.

Despre relația dintre Bianca și Mattia

În ceea ce privește ieșirea la cină, Mattia a confirmat că a fost o întâlnire frumoasă, în cadrul căreia au discutat despre diverse subiecte. El a insistat pe faptul că între el și Bianca există o prietenie frumoasă și că intenționează să continue să se mai întâlnească.

„Eu cu Bianca am ieșit să mâncăm ceva, am petrecut o seară frumoasă. Cu Bianca a fost o întâlnire frumoasă. Am discutat de toate. Cu siguranță o să mai ieșim, suntem prieteni, așa cum o să mai ies cu multă lume”, a precizat Mattia, lăsând clar faptul că ieșirea nu a fost un act de „ispitire”, ci unul de prietenie pură.

Ca context, Bianca Dan și Marian Grozavu s-au separat de ceva vreme, ajungând la concluzia că este mai bine să meargă pe drumuri diferite. Deși Marian se află deja într-o nouă relație, pare că anumite „săgeți” către fostul partener și către ispitele din emisiune încă mai zboară prin feed-ul de Instagram.