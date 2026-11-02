Valerie Lungu, criticată după ce vrea să își împerecheze cățelușa: „Să știe și ea ce înseamnă plăcere”

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Valerie Lungu a ajuns în centrul unei polemici după ce a postat un clip pe TikTok în care prezenta o haină de ploaie cumpărată pentru cățelușa ei. În videoclip, concurenta de la Asia Express a menționat faptul că dorește ca animalul său să aibă pui în perioada următoare.

Argumentul influenceriței a fost unul care a încins rapid spiritele: „vrem să o dăm la făcut puiuți, să știe și ea ce înseamnă plăcere”. Ea a mai spus că nu ar vrea să o lase „așa gravidă”, neîmbrăcată, ca să nu răcească.

Reacțiile urmăritorilor nu au fost deloc blânde, iar mulți au considerat că intenția ei este total nepotrivită. Unii dintre utilizatori au invocat numărul mare de câini abandonați, în timp ce alții i-au sugerat să apeleze la un medic veterinar înainte de a lua o asemenea decizie.

În comentariile de pe TikTok, criticile au fost aspru formulate. Unii internauți au numit ideea de a împerechea animalul pentru „plăcere” drept „un mit despre animale care trebuie sa dispara din mentalitatea oamenilor!”, în timp ce alții au avertizat că străzile sunt deja pline de pui abandonați. Alți urmăritori au fost directi, afirmând că animalele nu simt plăcere așa cum crede ea și i-au recomandat să se informeze profesional.