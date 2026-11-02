Fairy lights peste tot: trendul cozy care nu moare niciodată

Modă

Dacă vrei să transformi casa într-un loc unde vrei să stai toată ziua, secretul nu stă în renovări scumpe, ci în fairy lights. Acestea pot schimba complet atmosfera unei camere, mai ales dacă sunt folosite strategic, oferind acel aspect cald și relaxat fără să scoți prea mulți bani din buzunar.

În dormitor, luminișoarele sunt ideale dacă sunt puse deasupra capătului patului sau dacă creează un fel de „perdele” de lumină pe perete. Efectul este unul imediat: spațiul devine mult mai primitor și atmosferic.

Pentru pereții goi, soluția cea mai simplă este să lăsăm luminișoarele să curgă liber sau să le formăm în diverse modele. Pentru un look mai personal, acestea pot fi combinate cu fotografii, postcarduri sau printuri mici.

Cel mai „Pinterest” lucru pe care îl poți face este să pui luminișoare mici în jurul unei oglinzi. Pe lângă faptul că arată bine, creează o lumină soft și foarte avantajoasă, mai ales seara.

Și rafturile sau bibliotecile pot deveni puncte focale în cameră dacă treci șirurile de lumini printre cărți, în jurul plantelor mici sau lângă obiectele decorative.

Decorarea nu trebuie să fie complicată sau costisitoare. Câteva luminișoare puse corect schimbă starea unui spațiu în câteva minute. Așa că, înainte de a căuta mobilă nouă, încearcă mai întâi puțin „extra glow”.

Tu unde mai pui luminișoare ca să obții vibe-ul ăla de camera de pe Pinterest?