Claudia Ion și-a sărbătorit ziua de naștere în Istanbul

Vedete

Claudia Ion a plecat din România în Istanbul pentru a-și petrece ziua de naștere, pe 2 noiembrie. La 26 de ani, șatena a fost răsfățată cu tot pachetul de aniversare: cină festivă, tort și artificii, totul organizat chiar de la începutul zilei.

Pentru a marca momentul, Claudia a postat pe social media fotografii cu tortul, primind o ploaie de felicitări de la urmăritorii ei. Nu e prima dată când ajunge în Turcia, orașul acesta fiind unul dintre locurile ei preferate. Ea a povestit pe Instagram că a descoperit Istanbulul acum trei ani, când a mers acolo pentru o rinoplastie, și că de atunci revine mereu pentru că îi place aglomerația specifică orașului.

Claudia a intrat în atenția publicului după ce a participat în emisiunea „Insula Iubirii” alături de Ionuț Mocăniță. Cei doi au fost într-o relație timp de trei ani, dar au ales să își pună iubirea la încercare în cadrul show-ului din Thailanda pentru a vedea dacă pot depăși problemele și neînțelegerile acumulate în timp.