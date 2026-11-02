Surpriză totală! Teodora Bănică s-a căsătorit și așteaptă primul copil

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Teodora Bănică a publicat fotografiile de la cununia civilă și de la petrecere. Nu dezvăluise planurile înainte, iar acum tânăra este doamna Șerban.

Dar asta nu e toată vestea bună. Teodora a ales o rochie de mireasă albă și mulată, care i-a pus în evidență faptul că este însărcinată. Cei doi se pregătesc să devină părinți pentru prima dată, după ce și-au dorit mult un copil.

Teodora, cunoscută în mediul online și ca fostă iubită a lui Teo Costache, a văzut sarcina ca pe împlinirea unei dorințe comune. Deși nu a precizat dacă așteaptă o fetiță sau un băiețel, a scris un mesaj emoționant pe rețelele sociale despre binecuvântările care vin la momentul potrivit.

„Ne-am dorit din toată inima să devenim părinți, iar astăzi trăim împlinirea uneia dintre cele mai sincere rugăciuni. Cu sufletele pline de iubire și recunoștință, pășim într-un nou capitol al vieții, în care povestea noastră se va scrie, de acum înainte, în trei”, a declarat ea.

Teodora și soțul ei se pregătesc să devină părinți pentru prima dată.