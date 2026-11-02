Bulă și Ștrulă au avut o revelație în bar: se credeau tineri, dar oglinda a spus altceva

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Bulă și Ștrulă stau la o bere în bar și, la un moment dat, Bulă observă doi pensionari la masa de vis-a-vis. Bulă spune că aceia sunt niște „ramoliți” și că așa vor arăta și ei peste 10-20 de ani, iar Ștrulă îi dă replica: vis-a-vis de ei nu este nicio masă, ci o oglindă.

Tot Bulă a încercat și un experiment cu whisky-ul, comandând serii de băuturi care scădeau progresiv de la 10 până la unul. Concluzia lui a fost una „interesantă”: a observat că, pe măsură ce bea mai puțin, se îmbăta mai tare.

Într-un alt banc, Bulă îi spune mamei că are o veste bună și una proastă. Vestea bună a fost că a luat nota 10 la școală, însă vestea proastă a fost că acest fapt nu era adevărat.

Într-un alt banc, Bulă își cheamă soția, iubita și vecina și le spune: „Fetelor, vin vremuri grele, vor fi disponibilizări.”